Pakao u Azovstalu: 'Stotine boraca bez udova leže jedni pored drugih okruženi muhama...'

Posljednje uporište ukrajinskih branitelja u čeličani Azovstal u lučkom gradu Mariupolju pod stalnim je napadima Rusa. U objavi na Telegramu, bojna Azov piše da Rusija "nastavlja bacati zračne bombe... nastavlja koristiti teško topništvo i tenkove te koristi veliki broj pješaštva za pokušaj napada na ukrajinske položaje".

“Unatoč iznimno kritičnoj situaciji, branitelji, ulažući nadljudske napore, odbijaju pokušaje probijanja položaja branitelja i odvraćaju neprijateljske postrojbe", stoji u objavi.

Kako javlja Kyiv Independent u čeličani je oko 600 ranjenih branitelja. "Ozlijeđeni vojnici bez udova leže jedni pored drugih u nehigijenskim uvjetima, okruženi su muhama, bolnim jaucima i neugodnim mirisima", kazao je lokalni policajac.

⚡️Azovstal defender: About 600 wounded at plant.



The defender described their conditions as “simply terrible.”



The defender, local police officer, said, “injured soldiers without limbs lie next to each other in unsanitary conditions, with flies, sounds of pain, & foul smells.”