Financiraju li Milanovića Rusi? Penava komentirao optužbe, osvrnuo se i na Vučića: 'On je došao na noge pobjedniku'

Predsjednik Domovinskog pokreta i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava govorio je o političkim aktualnostima. Poručio je kako nije istina da je njegovoj stranci trebalo pet dana da reagira na dolazak srpskog predsjednika Aleksandra Vučića u Dubrovnik. "Odmah su reagirali naši članovi, poput Tomislava Josića. Nismo htjeli dizati halabuku jer smatramo da se Hrvatska apsolutno nalazi u izvrsnoj poziciji. Kontekst Vučićeva dolaska u Dubrovnik je kontekst gdje dolazi na noge pobjedniku", kazao je.

Osvrnuo se na izjave da bi njegova reakcija bila drugačija da je i dalje dio oporbe. "Ovo je ta razlika kada je Domovinski pokret u vlasti umjesto SDSS-a, ono o čemu smo vodili brigu i što smo se potrudili da se dogodi. Ono što trebate uzeti u obzir oko dolaska Vučića u Dubrovnik je činjenica da je Vučić došao u naš Dubrovnik, pod Srđ, pod hrvatski stijeg, nakon što je svojim građanima vikao da nipošto ne idu na Jadran, da on nikada neće ići na Jadran", podsjetio je za RTL.

"Pojavio se, došao u naš Dubrovnik, na naše more, a ne ono što je on snivao, do Karlobaga da bude srpsko more. Došao je dati podršku Ukrajini, odnosno potpisati Deklaraciju. Sjesti za stol s našim prijateljima s Kosova. To su apsolutno tragovi njegova poraza", dodao je. Tvrdi da se ne boji premijera Andreja Plenkovića. "Podsjetit ću vas samo da sam sa svojim timom ljudi čovjek koji se dizao i zbog nepravde po pitanju ratnih zločina i procesuiranja odgovornih", naveo je.

Komentirao je i Vučićeve stavove o ratu. "Mislim da svi u Hrvatskoj znamo tko je bio Vučić u prošlosti, dok je posjećivao Glinu i ostale okupirane dijelove, zajedno sa Šešeljom. Znamo tko je danas Aleksandar Vučić i znamo tko će on biti sutra. Ali znamo što je Hrvatska, kojim savezima pripada, da je važan i ravnopravan čimbenik NATO saveza i Europske unije. Sve ono što Srbija nije, a ja joj želim da postane", napomenuo je. "Na kraju, kao država i kao pobjednici gledamo svoje interese. Naš hrvatski interes je Srbija u tim savezima, ali da bi dotle došla, Srbija mora postati demokratska država poput nas, koja će priznati vladavinu prava i sve ono za što je teretimo vezano za Domovinski rat i ratove koje je vodila u drugim državama", nastavio je.

Govorio je i optužbama vlade da Rusi financiraju Zorana Milanovića. "Nemam podatke o tome. Vjerujem da bi službe jako dobro vodile računa da je to u pitanju. Tako da bih slobodnom ocjenom procijenio da je ipak riječ o kampanji i argumentima, odnosno užarenosti koja proizlazi iz predsjedničke kampanje", rekao je. "Morate njih pitati - o dokazima, argumentima. Kao DP, dali smo podršku Draganu Primorcu i stojimo na toj liniji. Međutim, argument o tome da bilo tko surađuje s Rusima, i to u sklopu predsjedničke kampanje, je za mene predaleko", dodao je.

Odgovorio je i na pitanje je li bilo pogrešno iznositi takve optužbe na račun Milanovića. "Govorio sam i govorit ću stalno da svatko od nas sam određuje kako će ponašati u životu i politici. Neka razina ophođenja i komuniciranja između glavnih aktera na političkoj sceni mora postojati. Bolje da je konstruktivna nego destruktivna", istaknuo je. "Trudim se zadržati konstruktivan pristup. Ne znači da mi je uvijek polazilo za rukom u životu i da će polaziti, ali mislim da moramo dati maksimalan doprinos toj priči. Na kraju, gledaju nas ljudi. Doprinosimo stvaranju atmosfere, ili konstruktivne ili destruktivne, atmosfere linča", nastavio je.

Kazao je kako još nisu donijeli odluku kako će glasati po pitanju slanja časnika u Njemačku. "Još ćemo donijeti odluku, ali mislim da smo se sasvim jasno opredijelili za to da definiramo i komuniciramo situaciju koja teži kompromisnom prijedlogu. Za slanje časnika koji su za to spremni, koji to žele, da mogu ići u Njemačku obučavati ukrajinske snage", naveo je.

"Ali ostajemo pri svojem stavu da oružane snage nijedne strane u sukobu nisu dobrodošle na hrvatskom teritoriju. To je naš stav od početka. Pri tome su rukovodimo prije svega vitalnim hrvatskim interesima iz aspekta sigurnosti građana, a onda i interesima koje nam donosi članstvo u NATO savezu. Mislim da je ovo minimalno što kao članica NATO saveza na što trebamo pristati, a to je poslati profesionalce ako su oni naravno voljni", naglasio je.

