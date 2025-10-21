Naši Portali
DRAMA NA TREŠNJEVCI

Filmska akcija u Zagrebu: 'Bilo ih je više od 20, došli su sa svjetiljkama, okružili cijelu ulicu i pretraživali kuću po kuću'

Zagreb: Velika policijska potjera završila sudarom
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Autori: Večernji.hr, Tea Tokić
21.10.2025.
u 08:54

Policija je potvrdila da je uhićen muškarac zatečen u kaznenom djelu te da je o svemu u tijeku kriminalističko istraživanje

Na zagrebačkoj Trešnjevci jučer se odvijala prava filmska policijska akcija. Kako je potvrdila zagrebačka policija za 24sata, uhićen je muškarac koji je zatečen u kaznenom djelu, a detalji će biti poznati nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja.

Prema riječima svjedoka, sve se događalo u ranim jutarnjim satima, oko tri ujutro, kada je cijeli kvart probudila galama i povici s ulice. - Oko tri ujutro me probudila glasna dernjava. Čuo sam da netko viče: "Spusti se dolje, di se penješ!" Izletio sam do prozora i šokirala me količina policajaca na cesti – ispričao je za 24sata jedan od stanara Trešnjevke.

Dodao je kako je u tom trenutku na ulici bilo najmanje deset policajaca te da je ubrzo stiglo pojačanje. – Mislio sam da su neki huligani, ali onda sam vidio da policajci traže muškarca koji je uspio pobjeći po krovovima kuća. Kuće su spojene, a svaka ima prozore na krovu. On je nekako uspio ući u jednu od njih kroz prozor – rekao je svjedok. Policijskih ekipa bilo je sve više, pripovijeda Trešnjevčanin. Svakih nekoliko minuta pristizala su nova vozila i dodatne snage. – Na kraju ih je bilo više od dvadeset. Dolazili su sa svjetiljkama i pretraživali svaku kuću. Okružili su cijelu ulicu, ulazili u domove i tražili ga dok ga napokon nisu pronašli i uhitili. Mislim da su ga uhvatili u krađi – dodao je stanar za 24sata.

Ključne riječi
uhićenje potjera policija Zagreb

SE
Serđo23
10:55 21.10.2025.

Plavci uvijek odrade posao pošteno ! Sudstvo je to koje pomiluje !

HŽalostanV
11:36 21.10.2025.

Jedino je rješenje donesti zakon kao US , uđeš mi u kuću bez mojeg odobrenja završiš na groblju !

Avatar rubinet
rubinet
11:35 21.10.2025.

Čestitke našim redarstvenicima.

