'Filip mi je rekao, mama, nešto je u meni. Nešto sa mnom vlada'

Etel Zavadlav, majka osumnjičenoga za trostruko ubojstvo u Splitu, na YouTube kanalu "Isusov ratnik" progovorila je o "duhovnoj pozadini" zločina kojeg je počinio njezin sin Filip, objašnjavajući kako su njime 11. siječnja ove godine upravljali demoni koji su ga preuzeli.

Tvrdi kako joj je nedugo prije ubojstava kazao: "Mama, mama, nešto je u meni. Nešto sa mnom vlada" pa je zatim ispričala događaj koji se, navodi, desio polovinom prosinca kada je bila došla s posla u inozemstvu u Split:

– Ležala sam slomljenog rebra, on je sjedio na kauču preko puta. Pričali smo jedno sat i pol, ako ne i dulje. Pričali smo ozbiljne, duboke, duhovne teme. Išla sam, koliko je bilo do mene, da ga navedem na evanđelje, Bibliju. On je pokazivao interes, ali nešto se u njemu bunilo. Onda se dogodilo nešto čudno. U jednom trenutku ja sam otišla u WC, nakon sat i pol vremena. Nakon što sam došla iz WC-a, njega nije bilo. Gledam u kuhinji, nema ga. Gledam u hodniku, nema ga. Bez ikakve najave... Zovem ga na telefon. Pitam ga gdje je nestao. 'Kako misliš nestao? Mama, ja sam na rivi već tri sata' – kazala je Etel tvrdeći kako nije bio svjestan da je s njom u apartmanu razgovarao gotovo dva sata.

U komentarima ispod intervjua, kojeg je vodila Loredana Laća, inače bivša sudionica showa Nove TV "Ženim sina" netko je napisao:

"Mislila sam da se nikad neću oglasit u vezi ovog slucaja ali moram...taj dan kad ga je zvala...bia je s nama 3 ure na rivi u suncu sidili besidili i pričali kako bi se tia ukrcat na Shella....i zove ga ona i kaže mu da je bia u nje doma sad...momak joj je reka mama šta ti je nisam bia ja sidin na rivi...kad je poklopila ..onda smo ga pitali šta je bilo...on govori ma majka mi ima sizofreniju nije dobro strah me za nju...tako da ...toliko o tome kako je bia u nje taj dan...žena nije dobro...ima nas 4 koji smo sidili taj dan s njim...", što Etel Zavadlav opovrgava.

Etel Zavadlav je kazala kako je imala "ekstra teško djetinjstvo", a njena djeca još ekstremnije. Zatim se požalila da je Filipov otac Ante s kojim osim njega ima još dvojicu sinova gotovo dvadeset godina stariji od nje, da se u njihovoj vezi radilo o sukobu generacija te da je on bio patološki ljubomoran i da ju je zlostavljao. Nevolje su, kaže, kulminirale 2004. godine kada se Ante iskrcao s broda (i on je, kao i Filip bio pomorac, op.a) i kući došao s četiri kofera u kojima su bile "opasne stvari", odnosno afričke maske, koplja i vudu lutkice.

– U kući se počela osjećati demonska mržnja. Kuća se pretvorila u svinjac, prestali su dolaziti prijatelji. Dolazile su samo socijalna radnica i časna sestra – kaže.

GALERIJA Split: Vlasnica stana u kojem je živio Filip Zavadlav pronašla njegova pisma

Ante i ona tu su se konačno razdvojili, odnosno živjeli su pod istim krovom, ali svatko za sebe, u svojoj sobi. Svatko je sebi kuhao ručak. Ante Zavadlav se jako naljutio i posvađao i potukao s Filipom kada je on prije nekih sedam godina odlučio uzeti ono što je skuhala majka, a ne on:

– Opet je došla policija, po sedamstoti put – rekla je Etel Zavadlav.

Nakon što su u njihovu kuću donesene "opasne stvari", Etel je ponovno počela pušit "travu" i to "na lopate", pušila je i hašiš, ispijala pive, šmrkala heroin...

– Prvo smo se mi svađali i tukli, a onda susjedi desno i lijevo na istom katu – rekla je.

No, valja napomenuti da su na katu na kojem žive Zavadlovi dva stana, jedan nasuprot drugoga...

Spas je, ispričala je Etel Zavadlav, pronašla u kršćanskoj komuni u koju je otišla jer ju nisu htjeli primiti na psihijatriju. Kaže da isprva nije htjela biti tamo, priznaje da je bila teška i naporna, sve dok nije doživjela prosvjetljenje. Nedugo nakon toga sutkinja koja ju je svojedobno bila osudila zbog obiteljskog nasilja u postupku što se vodio zbog "nekog plinskog pištolja" – a to je jedan od brojnih koje je imala, zbog tučnjave, obiteljskog nasilja... - kazala joj je da je ta optužba protiv nje odbačena. I tako se njezin život stubkom izmijenio.

Što se događa s Filipom, Etel kaže da je povezala nakon što je vidjela fotografije objavljene u Večernjem listu. Naime, njezin je sin među osobnim stvarima u podstanarskom stanu imao i afričke maske koje je donio s putovanja brodom. Etel je uvjerena kako ih je donio jer se uz pomoć njih pokušao pomiriti s ocem, no na kraju su ga demoni iz njih preuzeli.