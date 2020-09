Počeli izbori za novog šefa SDP-a: Nitko ne osvaja preko 50 posto glasova?

Unatoč izbornom debaklu još uvijek najjača opozicijska stranka SDP danas bira svoje vodstvo. Članstvo SDP-a danas izlazi na birališta, a osim novog predsjednika, po principu jedan član – jedan glas biraju i nove članove dvaju ključnih stranačkih tijela – Predsjedništva i Glavnog odbora.

I dok će se već danas znati tko je 17 članova koji će ući u novo Predsjedništvo i tko su 103 člana i članice novog Glavnog odbora, nasljednika Davora Bernardića koji se nakon zadnjeg poraza na parlamentarnim izborima povukao s liderske pozicije stranka će znati vjerojatnije tek iduću subotu. Naime, sve prognoze kažu kako je velika šansa da će se novi lider ipak birati u dva kruga, odnosno da nijedan od petero kandidata za novog šefa – Mirela Ahmetović, Peđa Grbin, Željko Kolar, Ranko Ostojić i Marino Percan ne mogu očekivati više od 50 posto glasova u prvom krugu glasanja.

Nema razloga za optimizam

Stranačke „kladionice“ kažu i kako u drugi krug najvjerojatnije ulazi Željko Kolar, i to kao kandidat koji bi mogao osvojiti najviše glasova u prvom krugu, te Peđa Grbin. Takav rezultat ne bi bio nimalo iznenađenje s obzirom na to da su upravo Kolar i Grbin eksponenti upravo dvije najjače struje unutar SDP-a.

Kolar iza kojeg je stao velik broj šefova aktualnih županijskih organizacija, ali i najbliži ljudi Davora Bernardića poput Rajka Ostojića i Zvane Brumnića prometnuo se u kampanji u kandidata Iblerova trga. Grbin s druge strane predstavlja tzv. milanovićevce, a koji, nakon zadnjeg izbornog debakla, imaju želju opet doći u prvi plan. Upravo je taj sukob struja unutar SDP-a i velika opasnost da će se i nakon subote, ove ili iduće, kada SDP dobije novog šefa, sukobi u toj stranci samo nastaviti dalje, a što bi moglo dovesti do daljnjeg bavljenja isključivo unutarstranačkim problemima, novim trzavicama, a neki ne isključuju i pucanje SDP-a na dva dijela.

– Problem u stranci su obračuni klanova. Ranku Ostojiću su krvavi prsti, Peđi Grbinu naročito, a Kolaru manje. On je bio Milanovićev glavni egzekutor u statutarnoj komisiji. Ljudi iz drugog klana će se bojati. Očekujem da će ponovno biti čišćenja, a to sve skupa slabi stranku – uvjerena je i stručnjakinja za političku komunikaciju i bivša SDP-ovka Aleksandra Kolarić koja je jučer gostovala u studiju televizije Večernji list. Preveliki optimist nije ni sociolog Dragan Bagić koji je također gostovao u istoj emisiji i za kojeg kandidate za šefa treba podijeliti u skupine.

– Percan i Ahmetović nepoznati su javnosti pa mogu oblikovati svoju percepciju. Kolar je po meni „svi su nešto čuli o njemu“ i to mu je glavna snaga. Ostojić i Grbin poznati su javnosti i ljudi već imaju formirano mišljenje o njima. Ostojić je profiliran prema svojim uvjerenjima i on te teme odlično monopolizira. Grbin je odličan tehnokrat. On je pandan najjačim ljudima u hrvatskoj politici kao što je Šeks. To je jako važno za stranku, ono što mi ne znamo o Grbinu jest kakvi su njegovi kapaciteti izvan toga. U ovoj kampanji nisam to prepoznao. Jedina osoba koja bi mogla biti pandan Plenkoviću jest gospođa Ahmetović – drži Bagić s čime se slaže i Kolarić.

Glasa tko je platio članarinu

Izborna mjesta, njih 286, otvaraju se danas u 9 sati, glasovanje traje do 18 sati, za novo Predsjedništvo u koje ulazi 17 članova kandidiralo se 48 kandidata, a za novi Glavni odbor, koji ima 103 člana, oko 300 kandidata. Pravo glasa ima nešto manje od 12 tisuća članova, odnosno isključivo oni koji nemaju duga za članarinu, što je bila jedna od ključnih tema unutar SDP-a u izbornoj kampanji.

Mnogi vjeruju da bi moglo doći do izbornog inženjeringa upravo zbog manipulacija članarinama, a kandidat za predsjednika stranke Ranko Ostojić usred kampanje tražio je da se sazove izvanredna online sjednica Glavnog odbora i da se mijenja odredba iz Statuta da glasati mogu samo oni bez kune duga. Međutim, od toga, očekivano, nije bilo ništa. Zadnjih dana, pred same izbore, zaratilo se u stranci i putem šalabahtera. Navodno ih kruži sedam, odnosno svaki „klan“ ima po nekoliko svojih šalabahtera putem kojih se članstvu daju jasni napuci imena kojih kandidata danas moraju zaokružiti.

