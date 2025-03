Evo tko ne mora plaćati porez na nekretnine: Stručnjaci pojasnili iznimke

Porez na nekretnine posljednjih je mjeseci neizbježna tema koja zaokuplja pažnju javnosti. Riječ je o porezu koji se odnosi na stambene objekte – stanove, kuće i druge prostore namijenjene stanovanju. S druge strane, gospodarske zgrade u kojima se smještaju poljoprivredni strojevi, oruđe ili pribor, kao i nekretnine označene kao poslovni prostori prema odluci o komunalnoj naknadi, ne podliježu ovom oporezivanju.

Kako se uopće određuje ovaj porez? Zanimljivo je da njegov iznos ne ovisi o tržišnoj vrijednosti nekretnine. Međutim, postoji mogućnost oslobođenja ili smanjenja poreza ako se dokaže da je nekretnina u lošem stanju ili neprikladna za stanovanje. Zagrebački odvjetnici ističu da su za to potrebni dokazi poput vještačenja, fotografija, videa ili dokumentacije o odjavi režija. Ako već plaćate komunalnu naknadu za stan u kojem živite vi ili članovi vaše uže obitelji, a to možete potvrditi prijavom prebivališta ili boravišta te računima za režije, nema potrebe za dodatnom prijavom Poreznoj upravi. Ipak, u slučaju da dobijete rješenje o plaćanju poreza, imate pravo uložiti žalbu uz navođenje svih relevantnih činjenica.

Obveza prijavljivanja promjena nadležnom poreznom tijelu traje do 31. ožujka 2025. godine. Prijaviti je potrebno svaku promjenu površine nekretnine, promjenu namjene – primjerice, prelazak iz turističkog u dugoročni najam – kao i iznajmljivanje nekretnine ako ugovor o najmu nije evidentiran kod Porezne uprave. Također, prijaviti treba i situacije u kojima nekretnina nije pogodna za stanovanje, primjerice zbog nedostatka priključaka ili ruševnog stanja. Prihod od ovog poreza raspoređuje se tako da 80 % ide gradu ili općini, dok 20 % pripada županiji na čijem se području nekretnina nalazi. Cijeli popis pogledajte OVDJE.

Postoje i oni koji su oslobođeni plaćanja poreza na nekretnine, piše Net.hr. To uključuje nekretnine koje služe za stalno stanovanje, one iznajmljene na temelju ugovora o najmu za stalno stanovanje, kao i nekretnine namijenjene javnoj upotrebi ili institucionalnom smještaju. Porez ne plaćaju ni trgovačka društva za nekretnine namijenjene prodaji ako od unosa u poslovne knjige do 31. ožujka nije prošlo više od šest mjeseci, niti za nekretnine preuzete u zamjenu za nenaplaćena potraživanja u istom razdoblju. Oslobođene su i nekretnine koje su postale neupotrebljive zbog prirodnih nepogoda, one kojima je stambena namjena onemogućena, kao i nekretnine u vlasništvu grada ili općine na njihovom području. Domaćini u ugostiteljskoj djelatnosti čije nekretnine služe za stalno stanovanje također ne plaćaju porez, uz socijalno ugrožene građane prema odluci lokalne samouprave. Najmoprimci, pak, ne moraju poduzimati nikakve korake jer stanovi u najmu ne podliježu ovom porezu – plaća se samo porez na prihod od najma.

Za sve dodatne informacije ili podnošenje prijava potrebno se obratiti nadležnom gradu, općini ili ispostavi Porezne uprave na području gdje se nekretnina nalazi. Taj korak može biti ključan za razjašnjenje svih nedoumica i osiguranje pravilnog postupanja u vezi s ovim porezom.

>>> VIDEO Jedan će hrvatski grad plaćati bakama i djedovima uslugu čuvanja unučadi, pogledajte koliko će zarađivati