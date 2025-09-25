Evo što nam se sprema za vikend: Meteorolozi objavili kakvo nas vrijeme čeka

Prema prognozi DHMZ-a u unutrašnjosti će danas biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice uz malo kiše, ponajviše u središnjim i istočnim predjelima. Na Jadranu sunčanije, ali ne i stabilno, lokalno uz poneki pljusak i grmljavinu, uglavnom na jugu gdje je još ujutro moguće i nevrijeme. Vjetar slab, navečer na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, na jugu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 23 °C, u Dalmaciji malo viša.

Petak donosi djelomice, u Dalmaciji i pretežno sunčano vrijeme. U sjevernim predjelima uz više oblaka, uglavnom u prvom dijelu dana, može pasti i malo kiše. Ujutro u gorju lokalno magla. Vjetar slab do umjeren sjeveristočni, u Slavoniji jugoistočni, a na Jadranu većinom sjeverozapadni. Minimalna temperatura zraka od 9 do 14, a na Jadranu od 15 do 19 °C. Maksimalna uglavnom između 18 i 21, a na obali i otocima 23 i 26 °C.

Prema izgledima vremena u petak uz prolazno više oblaka ponegdje može biti malo kiše ili poneki pljusak, a tijekom subote kiše može biti lokalno uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. U petak samo na istoku umjeren jugoistočni vjetar, a zatim će u dane vikenda puhati povremeno umjeren sjeveroistočnjak. Jutra svježa, a maksimalna temperatura zraka malo niža od prosjeka za ovo doba godine. Na Jadranu djelomice ili pretežno sunčano. U petak u Istri moguće ponegdje malo kiše, a potkraj subote te osobito u nedjelju u Dalmaciji lokalno pljuskovi s grmljavinom. U petak će puhati umjeren sjeverozapadnjak, a zatim bura, koja će u nedjelju mjestimice biti i jaka. Temperatura zraka u blagom padu.