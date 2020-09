Evakuiran Eiffelov toranj zbog prijetnje bombom. Policija: Operacija je u tijeku

Eiffelov toranj u Parizu evakuiran je u srijedu nakon prijetnje bombom, priopćila je uprava tornja i policija, prenosi agencija dpa.

Policija je potvrdila za agenciju dpa da je primljena prijetnja bombom te da je u tijeku operacija na tom području. Uprava Eiffelova tornja priopćila je da je provedena evakuacija jednog od simbola Pariza i turističke atrakcije.

Reuters javlja da je tvrtka koja upravlja tornjem odbila reći zašto je evakuiran i nije mogla potvrditi da je riječ o prijetnji bombom, kao što su izvijestili neki mediji.

