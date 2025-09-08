Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 172
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
HITNA INTERVENCIJA

Evakuacija zračne luke Heathrow: Sve službe na terenu zbog mogućeg opasnog incidenta

Heathrow Terminal 4
Police Hour/Facebook/Screenshot
VL
Autor
Eva Berišić
08.09.2025.
u 20:17

Dio zračne luke evakuiran je kao mjera opreza dok vatrogasci obavljaju svoj posao.

Terminal 4 londonske zračne luke Heathrow evakuiran je zbog mogućeg incidenta s opasnim tvarima. Hitne službe i specijalizirane ekipe reagiraju na situaciju, a dio zračne luke zatvoren je kao mjera opreza. Predstavnik Heathrowa izjavio je da je prijava za letove u Terminalu 4 zatvorena i evakuirana dok hitne službe reagiraju na incident. Putnike su zamolili da ne putuju prema Terminalu 4 te da pružaju podršku onima koji se nalaze na licu mjesta, dok svi ostali terminali rade normalno. Daljnje informacije bit će pružene čim bude moguće.

Predstavnik Londonske vatrogasne službe rekao je da vatrogasci reagiraju na mogući incident s opasnim tvarima, a specijalizirane ekipe raspoređene su kako bi procijenile situaciju. Dio zračne luke evakuiran je kao mjera opreza dok vatrogasci obavljaju svoj posao. Fotografije podijeljene na društvenim mrežama prikazivale su nekoliko vozila hitne pomoći ispred Terminala 4, a Nacionalna željeznica priopćila je da vlakovi ne staju na Terminalu 4 zbog postupanja hitnih službi.

Ključne riječi
London opasne tvari hitne službe evakuacija Heathrow

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još