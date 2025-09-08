Evakuacija zračne luke Heathrow: Sve službe na terenu zbog mogućeg opasnog incidenta

Terminal 4 londonske zračne luke Heathrow evakuiran je zbog mogućeg incidenta s opasnim tvarima. Hitne službe i specijalizirane ekipe reagiraju na situaciju, a dio zračne luke zatvoren je kao mjera opreza. Predstavnik Heathrowa izjavio je da je prijava za letove u Terminalu 4 zatvorena i evakuirana dok hitne službe reagiraju na incident. Putnike su zamolili da ne putuju prema Terminalu 4 te da pružaju podršku onima koji se nalaze na licu mjesta, dok svi ostali terminali rade normalno. Daljnje informacije bit će pružene čim bude moguće.

Predstavnik Londonske vatrogasne službe rekao je da vatrogasci reagiraju na mogući incident s opasnim tvarima, a specijalizirane ekipe raspoređene su kako bi procijenile situaciju. Dio zračne luke evakuiran je kao mjera opreza dok vatrogasci obavljaju svoj posao. Fotografije podijeljene na društvenim mrežama prikazivale su nekoliko vozila hitne pomoći ispred Terminala 4, a Nacionalna željeznica priopćila je da vlakovi ne staju na Terminalu 4 zbog postupanja hitnih službi.