DOLAZE U POŠILJKAMA

Europskoj zemlji prijeti invazija opasnih kukaca čiji ugriz može biti smrtonosan: 'Ljudi moraju biti svjesni toga'

London: Lažni pauk Crna udovica prona?en u naselju East Sussex
Foto: Gareth Fuller/PRESS ASSOCIATION
VL
Autor
Vecernji.hr
01.11.2025.
u 10:07

Najveću brigu izaziva crna udovica, porijeklom iz Amerike, Afrike i Australije

Stručnjak upozorava da bi se smrtonosni pauci crne udovice mogli trajno nastaniti u Velikoj Britaniji ukoliko vlasti ne uspiju zaustaviti njihov dolazak kao slijepih putnika. Zabrinutost je eskalirala nakon što su stotine opasnih stvorenja – uključujući smrtonosne škorpione i zmije – ove godine stigle u pošiljkama hrane, robe, prtljage i paketa.

Volonteri za spašavanje životinja sve češće primaju pozive za uklanjanje neželjenih stvorenja iz domova. Najveću brigu izaziva crna udovica, porijeklom iz Amerike, Afrike i Australije. Njezin ugriz rijetko je fatalan za odrasle, ali može biti smrtonosan za djecu, starije osobe i one s oslabljenim imunološkim sustavom.

Crne udovice se često zamjenjuju s bezopasnim lažnim udovičkim paukom, no prave su veće, dosežu do 3,8 cm duljine, s prepoznatljivim crvenim uzorkom pješčanog sata na trbuhu. Chris Newman iz Nacionalnog centra za dobrobit gmazova poziva vladu da osnuje poseban tim za rješavanje ove krize, piše The Sun. 

 „Ne želim izazvati paniku, ali ljudi moraju biti svjesni. Ovo je problem javnog zdravlja, a Vlada ga jednostavno gura pod tepih. Moja najveća briga je da bi se crne udovice mogle nastaniti u ovoj zemlji, a carinici ih čak ni ne provjeravaju.“, rekao je on. Dodao je da je dobrotvorna organizacija iz Hadlowa nedavno prikupila desetke australskih crnih udovica pronađenih na prijelazu Dartford u pošiljci iz Japana.

Također je spomenuo da često nailaze na zmiju s pilastim ljuskama – jednu od najopasnijih zmija na svijetu – koja stiže u pošiljkama pješčenjaka iz Indije. Odjel za zaštitu okoliša Defra poručio je kako stalno procjenjuju nove rizike. Također su naglasili svoju predanost sprječavanju ulaska invazivnih životinja i zamolili putnike da prijave svoju prtljagu.
Ključne riječi
invazija crna udovica

Kupnja