Poslušaj
'JASNA POLITIČKA ODLUKA'

Europski parlament usvojio Sokolovo zakonodavno izvješće o kritičnim lijekovima

Autor
Petra Balija
20.01.2026.
u 13:53

"Novost je i to da će kod javne nabave lijekova prednost imati lijekovi koji su proizvedeni u Europskoj uniji, čime ćemo poticati europsku proizvodnju i smanjiti ovisnost o uvozu lijekova iz Indije, Kine i SAD-a“, objašnjava Sokol.

Na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta, uvjerljivom većinom usvojeno je zakonodavno izvješće o kritičnim lijekovima hrvatskog zastupnika Tomislava Sokola. Izvješće predstavlja odgovor Europske unije na urušavanje međunarodnog poretka, s ciljem povratka proizvodnje lijekova u Europu i rješavanja sve izraženijeg problema nestašice lijekova. „Ako Europa ne postane neovisna u ključnim strateškim područjima poput proizvodnje hrane, lijekova i oružja te energetike, pretvorit će se u propali i marginalni dio svijeta.

Dok Trump redefinira cijene „blockbuster“ lijekova u Americi i sklapa sporazume s velikim farmaceutskim kompanijama o desecima milijardi dolara investicija u SAD, Europa kasni kao i uvijek. Sve više i više smo ovisni o uvozu generičkih lijekova iz Indije i Kine, a Trump prijeti da nas učini ovisnima i o uvozu skupih inovativnih lijekova iz Amerike. Zato je Zakon o kritičnim lijekovima od ogromne važnosti“, naglašava Tomislav Sokol.  

Ovim izvješćem stvaraju se glavni preduvjeti za povratak proizvodnje lijekova u Europsku uniju i jačanje europsku farmaceutske industrije. Uvodi se i zajednička nabava lijekova na europskoj razini, što jamči pravedniji i sigurniji pristup terapijama u svim državama članicama.  "To je posebno važno za manje članice poput Hrvatske koje će ovime značajno ojačati svoj pregovarački položaj prema velikim farmaceutskim kompanijama. Pacijenti u malim državama dobivat će najnovije kritične lijekove u isto vrijeme kao i pacijenti u velikim državama što, nažalost, do sada nije bio slučaj.

„Novost je i to da će kod javne nabave lijekova prednost imati lijekovi koji su proizvedeni u Europskoj uniji, čime ćemo poticati europsku proizvodnju i smanjiti ovisnost o uvozu lijekova iz Indije, Kine i SAD-a“, objašnjava Sokol. Dodaje i da je posebno ponosan na najveći novitet koji ovo izvješće donosi, a to je uvođenje mehanizma obvezne raspodjele lijekova.  

„Ovaj mehanizam, oko kojega je bilo najviše otpora velikih i moćnih, omogućit će brzo i učinkovito preusmjeravanje lijekova iz velikih država u one manje, poput Hrvatske, koje se suočavaju s nestašicama. Današnjim glasanjem donijeli smo jasnu političku odluku kojom solidarnost, sigurnost opskrbe i zdravlje europskih građana stavljamo ispred interesa međunarodnih kompanija i stranih sila.“ zaključuje Sokol.
Ključne riječi
farmaceutska industrija Lijekovi Europska unija Tomislav Sokol

