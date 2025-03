Dan nakon povijesne svađe: Trump se opet narugao Zelenskom, on se ne misli ispričavati

10:37 - Ukrajinskom predsjedniku je savjetovano da nosi odijelo u Bijeloj kući, međutim Zelenski se ipak odlučio na 'jednostavniji' outfit što je naljutilo Donalda Trumpa. Prema izvješćima, Volodimira Zelenskog je Trumpov tim savjetovao da odustane od svoje uobičajene odjeće u vojnom stilu. Dok se Trump rukovao sa Zelenskim na ulazu u zapadno krilo Bijele kuće je iskometirao kako se "dotjerao". A zatim je tijekom sastanka novinar Brian Glenn upitao Zelenskog zašto ne nosi odjelo te izjavio kako je time pokazao da nema poštovanja prema Americi.

10:35 - Ukrajinska zastupnica Lisa Yasko kaže da je jučerašnja razmjena između Trumpa i Zelenskog u Bijeloj kući "bila veliki šok...posebno za obične Ukrajince koji su i dalje vjerovali da će nam SAD i Zapad pomoći", prenosi BBC. "To nije kockanje. Radi se o milijunima ljudi" rekla je Yasko i dodala kako Ukrajina "želi okončati rat ali žele imati i poštovanje". "Ponekad morate reći ne, ako razumijete da vam to neće donijeti dugoročni mir. Prekid vatre bez ikakvog razumijevanja buduće sigurnosti neće nam pomoći", dodala je.

10:25 - Volodimir Zelenski je objavio kako je "vrlo važno" da se Ukrajina "čuje i ne zaboravi" nakon njegovog sastanka s Donaldom Trumpom. Ukrajinski čelnik je na Telegramu napisao: "Ljudi u Ukrajini moraju znati da nisu sami, da su njihovi interesi zastupljeni u svakoj zemlji, u svakom kutku svijeta." U objavi se također zahvalio europskim čelnicima na potpori.

10:10 - "Biti podvrgnut ovakvoj vrsti mučenja na sjednici Bijele kuće bilo je zapanjujuće" rekla je bivša britanska veleposlanica za Ukrajinu, Anna Jones. "Zelenski je prošao kroz mnogo toga s herojskom otpornošću" izjavila je i dodala kako smatra da je Zelenskom jučerašnja svađa i drama namještena od strane Bijele kuće. "Izgledao je vrlo usamljeno dok se ekipa Bijele kuće nagomilala oko njega" objasnila je. "Također, Trump je htio brzo krenuti u sukob i Zelenski ga razbjesnio iznoseći prigovore na taj plan - prigovore koji su potpuno razumni" zaključila je Jones u intervjuu za Sky News.

10:00 - Ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog podržali su brojni europski lideri, uključujući čelnike Europske unije Ursulu von der Leyen i Antonia Costu. Službene izjave dali su i čelnici Njemačke, Italije, Francuske i drugih europskih zemalja. Njihove reakcije na jučerašnji sukob u Ovalnom urednu možete pročitati OVDJE.

9:06 - Republikanski senator, John Curtis, javno je kritizirao Trumpa nakon sukoba sa Zelenskim. "Čini se da je diplomacija ostala na vratima Ovalnog ureda. Ukrajina je saveznik u potrazi za slobodnim tržištima, slobodom govora i slobodnim ljudima—zapadnim vrijednostima koje su u skladu s našima" rekao je Curtis u objavi na X-u.

Diplomacy and statesmanship seem to have been checked at the door of the Oval Office today. Ukraine is an ally in pursuit of free markets, free speech, and free people—Western values that align with our own. A win for Putin, on the other hand, does not. I am hopeful that our…