Europska sigurnost pod prijetnjom: Hoće li NATO uspostaviti zračnu zonu zabrane letenja iznad Ukrajine?

U posljednja tri tjedna i nešto više, vidjeli smo kako dronovi lete oko Danske, Poljske i Rumunjske, ratni zrakoplovi iznad Estonije, kibernetički je napadnut londonski aerodrom Heathrow kao i drugi europski aerodromi. U dramatičnoj analizi britanskog The Telegrapha tvrdi se očito – Rusija očito testira spremnost NATO-a da se brani u situaciji kada je Donald Trump odbacio doktrinu koju je postavio još Ronald Reagan, a to je da Sjedinjene Države budu globalnom velesilom. Domaćih je problema za Ameriku dosta, posljednji je blokada administracije zbog odbijanja probijanja proračuna, ubijen je Charlie Kirk, pa će prosječni Amerikanac više razmišljati o sigurnosti doma nego o sigurnosti Europe. Skup u Kopenhagenu tako je sasvim logičan, ali na njemu će osim mišljenja državnika koji su se tamo okupili, biti raspravljano o još nečem.

Telegraph tvrdi kako ima izvore koji uvjeravaju kako će se ondje raspraviti i o prijedlogu nekolicine iskusnih zapadnih političara i vojnika jest da se iznad zapadne Ukrajine formira zračni štit kojem bi zadatak bio da obara ruske dronove i projektile čime bi se praktično uspostavila zona zabrane letenja a obuhvatala bi sam grad Kijev. Opravdanje za ovo imaju, i britanski su zrakoplovi nedavno sudjelovali u izraelskim operacijama protiv Irana upravo obarajući iranske projektile i dronove upućene na Izrael. Iako je očito kako je vrlo lako moguće da dođe do izravnog kontakta ruskih i zapadnih zrakoplova u borbenom rasporedu, i to bi bilo bez presedana, ova grupa iskusnih ljudi smatra kako je takva mogućnost ipak mala jer se ruski projektili ispaljuju iz dubokog ruskog zračnog prostora i teritorija. Tako je teško moguće da bi život izgubio neki od ruskih pilota ili drugog vojnog osoblja od djelovanja zrakoplova europskih zemalja NATO-a. Bitnija bi bila poruka koju bi Europa uputila svima, a to je kako je spremna, i bez Sjedinjenih Država, braniti svoj prostor kao i jamčiti sigurnost savezničkim zemljama koje ne bi bile članice NATO-a, a takva je upravo Ukrajina. Iako to, zbog očite propasti Trumpova mirovnog plana, zapravo i nema neke važnosti.

Poruka Vladimiru Putina još je jača. Dalo bi mu se do znanja kako je Europa neizravnih sudjelovanjem u ratu u stanju napraviti razliku u ratu u Ukrajini koja bi bila na njegovu štetu, a također da je i ona sama u stanju natjerati njega da razmisli, da ga dovede u dilemu u kakve on sam dovodi Zapad od početka rata. Ta dilema je očito treba li u slučaju uspostave zone zabrane leta poslati svoje zrakoplove kako bi otjerao zapadne iz prostora koji smatra i zapravo je proglasio svojim. Za londonski list nema nikakve dvojbe kako će europski čelnici razgovarati o ovoj mogućnosti kao i o drugim zamislima koje će se tamo iznijeti, a gdje vjerujemo da je ova o zoni zabrane leta najhrabrija i najozbiljnija do sada, kada se o europskim saveznicama radi. Već što se ova ideja našla u prostoru, smatraju u Telegraphu, već je dovoljno jaka poruka Rusiji. Citiraju se i riječi Volodimira Zelenskog.

- Putin neće čekati da završi rat u Ukrajini. Otvorit će neke druge frontove. Nitko ne zna koji. Ali nema sumnje da on to želi, kazao je ukrajinski predsjednik koji čeka da Amerika sruši i još jednu svoju barijeru. A to je slanje raketa Tomahawk kojima bi se obnovila ukrajinska mogućnost da tuče mete u velikoj dubini Rusije. Kako smo proteklih dana svjedočili novim ukrajinskim udarima američkim sustavima HIMARS i ATACMS to znači da su SAD nanovo otvorile resurse kojima se Ukrajini to omogućuje, poput informacija o ciljevima i pristupa sustavima koji omogućuju preciznost tom oruđu. I to je potvrdio Trumpov posebni izaslanik Keith Kellogg, umirovljeni general, javno potvrđujući kako Ukrajinci sada imaju američko dopuštenje da udare Rusiju duboko u njezinu teritoriju. Isto tako, Njemačka šalje dva sustava Patriot u Ukrajinu koji će stići do kraja godine.

- Njemačka će do kraja godine isporučiti Ukrajini dva protuzračna raketna sustava MIM-104 Patriot. Isporuka će se provesti uz podršku Norveške. i upravo to radimo. Njemačka je već isporučila tri Patriot sustava. Do kraja godine isporučit ćemo još dva moderna Patriot sustava uz podršku naših norveških partnera, rekao je prije nekoliko dana Boris Pistorius, njemački ministar obrane. Ukrajinske Novinii podsjećaju kako je i sam Donald Trump u kolovozu istakao kako SAD ne isključuju pružanje zračne potpore Ukrajini kao dio sigurnosnih garancija. Ovdje bi situacija bila malo drugačija, jer je očito kako mirovnog sporazuma s Rusijom neće biti u ovom trenutku, ali ideja je već neko vrijeme na stolu zapadnih političara. S ruske strane još nema komentara o ideji zatvaranja ukrajinskog zračnog prostora, vjerojatno zato jer je nitko službeno još nije iznio. Ali, ako do toga doista dođe, onda treba očekivati kako će reagiranje biti slično onome o vjerojatnoj isporuci raketa Tomahawk u što ruski dužnosnici i dalje odbijaju vjerovati.

- Ne mislim da će biti konačne odluke, kazao je Sergej Lavrov na nedavnoj konferenciji Valdai. Čak i ako se Tomahawci pojave u Ukrajini, to im neće pomoći na bojnom polju. - Kremlj je već prilično jasno izjavio da čak i ako Tomahawci stignu u Ukrajinu, to neće promijeniti vojnu situaciju, rekao je Lavrov te naglasio da bi bilo iznenađujuće da SAD povjere Ukrajini rukovanje Tomahawcima. - Amerikanci ne šalju Tomahawke bilo kome. U Europi, ako se ne varam - u Španjolsku i Nizozemsku, pomalo su oprezni prema ostalima. A ako vjeruju da je Ukrajina odgovorna zemlja koja će ih odgovorno koristiti, bio bih iznenađen, kazao je ruski ministar vanjskih poslova. Šok je jednak onome nakon poraza proruskih snaga na izborima u Moldaviji kojima su praktično Rusiji zatvorena vrata Europe a pri čemu raste pritisak na Srbiju da konačno riješi problem NIS-a kojom bi ta priča bila zaista završena.