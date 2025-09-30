Naši Portali
PROMATRAN I ELIMINIRAN

Ukrajina pratila i likvidirala visokog časnika ruske garde i njegove ljude

screenshot/Facebook
Autor
Lorena Posavec
30.09.2025.
u 20:33

Ukrajinske obavještajne i sigurnosne službe povezane su s nizom atentata na ruske vojne časnike daleko od bojišnica otkako je započela puna invazija 2022. godine

Viši časnik Ruske nacionalne garde i još dvoje pripadnika službe ubijeni su u operaciji ukrajinske obavještajne službe na Sjevernom Kavkazu 27. rujna, priopćila je ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR). Pukovnik-bojnik, njegov pomoćnik i vozač ubijeni su u blizini sela Tambukan u ruskoj Stavropolskoj oblasti dok su putovali prema poligonu, otkrila je agencija 30. rujna. HUR je objavila snimke na kojima se vidi kako je ruski časnik promatran izdaleka, a zatim eksplozija pogađa njegovo pokretno vozilo, piše Kyiv Independent.

Ukrajinske obavještajne i sigurnosne službe povezane su s nizom atentata na ruske vojne časnike daleko od bojišnica otkako je započela puna invazija 2022. godine. Ubijeni časnik identificiran je kao zapovjednik jedinice Avangard Ruske nacionalne garde, zadužene za održavanje javnog reda i borbu protiv "terorizma" i "ilegalnih naoružanih skupina".

Operacija je provedena uz podršku skupine nazvane "Pokret za oslobođenje Kavkaza", priopćio je HUR, ne navodeći dodatne detalje. Tambukan se nalazi u jugozapadnoj Rusiji, oko 80 kilometara sjeverno od gruzijske granice i oko 650 kilometara od bojišnica u Ukrajini. Sjeverni Kavkaz jedno je od najnestabilnijih područja Rusije, s dugom poviješću pobuna, radikalizma i etničkih napetosti.

Ključne riječi
kavkaz Ukrajina Rusija

