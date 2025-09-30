Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 169
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
OD BALTIKA DO CRNOG MORA

Ukrajinski dronovi presretači koji će se proizvoditi u Velikoj Britaniji postat će osnova europskog 'zida dronova'

Autor
Danijel Prerad
30.09.2025.
u 17:32

Baltičke države su prve predložile ideju o zidu od dronova, što je izazvalo isprva mlaku reakciju Bruxellesa. Zahtjev za financiranje projekta od strane EU odbijen je ranije ove godine. Raspoloženje se promijenilo nakon upada dvadesetak ruskih dronova u poljski zračni prostor u rujnu, samo dan prije govora o stanju Unije, koji je održala von der Leyen.

Ukrajinski dronovi presretači, koji će se proizvoditi u Velikoj Britaniji u sklopu projekta OCTOPUS, postat će osnova europskog "zida dronova" za suprotstavljanje ruskim dronovima. Britanski ministar obrane John Healey objavio je to u intervjuu za The Telegraph. Sam projekt OCTOPUS uključuje masovnu proizvodnju presretačkih dronova u Velikoj Britaniji, razvijenih u suradnji s Ukrajinom. Prema riječima ministra, ovi su se dronovi već pokazali učinkovitima u borbi protiv iranskih kamikaza dronova Shahed, dok je njihova cijena manja od jedne desetine cijene njihovih stranih pandana.

Ključne riječi
rat u Ukrajini Rusija Ukrajina

Komentara 1

Pogledaj Sve
A5
a51
17:45 30.09.2025.

nista od natjecaja za posao? steta..ali razumijem...Ukraina ima najvise iskustva sa pranjem love...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još