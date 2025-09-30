Ukrajinski dronovi presretači koji će se proizvoditi u Velikoj Britaniji postat će osnova europskog 'zida dronova'

Ukrajinski dronovi presretači, koji će se proizvoditi u Velikoj Britaniji u sklopu projekta OCTOPUS, postat će osnova europskog "zida dronova" za suprotstavljanje ruskim dronovima. Britanski ministar obrane John Healey objavio je to u intervjuu za The Telegraph. Sam projekt OCTOPUS uključuje masovnu proizvodnju presretačkih dronova u Velikoj Britaniji, razvijenih u suradnji s Ukrajinom. Prema riječima ministra, ovi su se dronovi već pokazali učinkovitima u borbi protiv iranskih kamikaza dronova Shahed, dok je njihova cijena manja od jedne desetine cijene njihovih stranih pandana.
Video sadržaj
10
POVRATAK U PROŠLOST
FOTO Evo kako je liječnica Petra iz 'Braka na prvu' izgledala sa 17 godina: 'Što vi kažete?'
predodređeni za uspjeh
nista od natjecaja za posao? steta..ali razumijem...Ukraina ima najvise iskustva sa pranjem love...