Ukrajinski dronovi presretači koji će se proizvoditi u Velikoj Britaniji postat će osnova europskog 'zida dronova'

Ukrajinski dronovi presretači, koji će se proizvoditi u Velikoj Britaniji u sklopu projekta OCTOPUS, postat će osnova europskog "zida dronova" za suprotstavljanje ruskim dronovima. Britanski ministar obrane John Healey objavio je to u intervjuu za The Telegraph. Sam projekt OCTOPUS uključuje masovnu proizvodnju presretačkih dronova u Velikoj Britaniji, razvijenih u suradnji s Ukrajinom. Prema riječima ministra, ovi su se dronovi već pokazali učinkovitima u borbi protiv iranskih kamikaza dronova Shahed, dok je njihova cijena manja od jedne desetine cijene njihovih stranih pandana.