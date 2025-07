Europska država suočava se s novom prijetnjom? Procjena je da moraju biti spremni za rat i to brzo

Vlada je iznijela što je Ujedinjenom Kraljevstvu potrebno za zaštitu od izravnih napada u sve neprijateljskijem i opasnijem svijetu. Ukratko, procjena je da moraju biti spremni za rat i to brzo. Državne sile, Rusija danas, možda Kina sutra, imaju sposobnost nanijeti veliku štetu Ujedinjenom Kraljevstvu, njegovom gospodarstvu i načinu života, a trenutno nemaju održive planove ni snage za zaštitu zemlje. Strateški pregled obrane (SDR) prepoznao je prijetnje, ali nije se pozabavio ključnim činjenicama, primjerice, da bi se suočeno s napadima dronova kakve Ukrajina trpi gotovo svake noći, Ujedinjeno Kraljevstvo bilo potpuno nemoćno zaustaviti ih. Nacionalna sigurnosna strategija, čija je objava prošlog tjedna uslijedila nakon pregleda početkom lipnja, također je govorila o potrebi jačanja onoga što naziva obranom domovine. "Ujedinjeno Kraljevstvo izravno je ugroženo neprijateljskim aktivnostima uključujući atentate, zastrašivanje, špijunažu, sabotažu, cyber napade i druge oblike demokratskog uplitanja," navodi se. "U međuvremenu, kritična nacionalna infrastruktura, uključujući podmorske kabele, energetske cjevovode, transportna i logistička čvorišta i dalje će biti meta", dodaje se. No nijedan od ovih dokumenata nije se izravno pozabavio činjenicom da vojska ne može raspoređivati divizije u Europu dok istovremeno brani britansku domovinu. I nijedan nije priznao da je zemlja nezaštićena od bilo kakvog raketnog napada, pa treba hitno nešto kupiti. Policijske snage u Ujedinjenom Kraljevstvu nisu dovoljno velike niti obučene za obranu domovine izvan vrlo malog raspona misija. Zaštita kritične nacionalne infrastrukture zahtijeva trupe na terenu, koje patroliraju, kako bi pružile fizičku zaštitu i odvraćanje, piše Independent u svojoj analizi.

U Hladnom ratu, više od 35.000 pripadnika Teritorijalne vojske bilo je zaduženo za obranu domovine, uz potporu redovnih vojnih jedinica, kao i jedinica Kraljevske mornarice i RAF-a. Godine 1982., kako bi se povećao broj u suočavanju s rastućom sovjetskom prijetnjom, osnovane su Domobranske snage, koje su regrutirale bivše pripadnike oružanih snaga "prestare" za Teritorijalnu vojsku, ali još uvijek s desetljećima iskustva. Sveukupno, 1980-ih je više od 60.000 pripadnika oružanih snaga bilo zaduženo za obranu Ujedinjenog Kraljevstva, a američki zrakoplovstvo dodalo je tisuće više ovoj mješavini. No, ukupna snaga današnjih policijskih snaga Ujedinjenog Kraljevstva je 170.000. Dakle, vojne snage za obranu domovine trebale bi biti barem trećina veličine policije da bi počele biti učinkovite. I treba se prisjetiti da je u usporedbi s danima Hladnog rata broj vitalnih infrastrukturnih lokacija koje treba braniti porastao - internet i 5G nisu postojali 1980-ih.

Iako Nacionalna sigurnosna strategija sugerira da bi Pričuvne snage (stara Teritorijalna vojska) mogle biti središte obrane domovine, vrijedi napomenuti da je kasnih 1980-ih Teritorijalna vojska imala 73.000 pripadnika - danas ih je tek nešto više od 20.000, sjena svoje nekadašnje veličine. Drugdje u Europi, obrana domovine je bolje opremljena. U Francuskoj i Italiji, Žandarmerija broji preko 100.000 pripadnika, a Karabinjeri oko 110.000. Obje imaju raspon automatskog oružja, kao i neka laka oklopna vozila i mnogo helikoptera. Obrana domovine u nordijskim i baltičkim državama nije samo dodatak "pravoj" vojsci - ona je srž njihovih obrambenih politika. Finska je testirala planove za mobilizaciju do 1 milijun vojnika, većinom za obranu domovine, u vrijeme rata, a cilj je da se to postigne u tjedan dana. Švedska je ove godine udvostručila svoj proračun za obranu domovine/otpornost na 6 milijardi funti do 2028. godine (aspekti vojne obrane domovine su u temeljnom obrambenom proračunu, koji također raste) - ekvivalentna potrošnja u Ujedinjenom Kraljevstvu bila bi 15 milijardi funti ove financijske godine i 30 milijardi funti 2028. godine.

Rizici za britansku domovinu i njezinu infrastrukturu, mostove i internet, prihvaćeni su kao stvarni - ali nema stvarnog apetita za poduzimanje mjera potrebnih da bi se približili njihovoj zaštiti. Proturaketni sustav za obranu samo dijela Ujedinjenog Kraljevstva koštao bi 10-15 milijardi funti unaprijed. Dobivanje izraelskog proturaketnog sustava koštalo bi preko 30 milijardi funti. Snage za obranu domovine od, recimo, 30.000 ljudi, koštale bi blizu 3 milijarde funti godišnje za opremu, plaće, infrastrukturu i obuku - djelić onoga što nordijske zemlje troše na ovo.