Potez europske države šokirat će Rusiju i Kinu?: Nabavljaju 12 nevidljivih F-35 s nuklearnim sposobnostima!

Velika Britanija će kupiti najmanje 12 nevidljivih zrakoplova F-35 koji mogu nositi nuklearne bojeve glave, što je najznačajnije jačanje njezinih nuklearnih sposobnosti u jednoj generaciji, priopćila je vlada. Sir Keir Starmer će danas na summitu saveznika NATO-a u Haagu reći da će se nova eskadrila pridružiti misiji saveza koja može biti naoružana američkim nuklearnim oružjem. Dramatičan potez će nesumnjivo izazvati osudu i zabrinutost Rusije i Kine. Ali to dolazi u vrijeme rastuće globalne nesigurnosti - i dok premijer i njegovi europski i kanadski kolege pokušavaju uvjeriti Donalda Trumpa da su ozbiljni u namjeri da ojačaju svoju sposobnost obrane Europe, umjesto da se previše oslanjaju na Sjedinjene Države. Američki predsjednik, dugogodišnji skeptik prema NATO-u, postavio je pitanja o tome hoće li podržati temeljno načelo saveza iz članka 5 - da je napad na jednog napad na sve - čak i prije nego što je sinoć stigao u nizozemski grad. Hitna potreba da se zadrži Trumpova podrška potaknula je saveznike NATO-a da pristanu na povećanje potrošnje na obranu i nacionalnu otpornost na novi cilj od 5% BDP-a do 2035. godine.

Kao dio ovog napora za ponovno naoružavanje, Sir Keir će Kraljevskim zračnim snagama dati mogućnost nošenja zračnih nuklearnih bojevih glava po prvi put od 1990-ih. "U eri radikalne neizvjesnosti više ne možemo uzimati mir zdravo za gotovo", rekao je. "Ovi zrakoplovi F-35 s dvostrukom sposobnošću najavljivat će novo doba za naše vodeće svjetske Kraljevske zračne snage i odvratiti neprijateljske prijetnje koje prijete Ujedinjenom Kraljevstvu i našim saveznicima", kaže.

"Predanost Ujedinjenog Kraljevstva NATO-u je neupitna, kao i doprinos saveza održavanju sigurnosti Ujedinjenog Kraljevstva, ali svi moramo pojačati zaštitu euroatlantskog područja za generacije koje dolaze", dodao je. Nije odmah bilo jasno kada će zrakoplovi F-35 biti kupljeni niti koliko će koštati, ali nova eskadrila bit će dio misije nuklearnog odvraćanja pod vodstvom NATO-a. To je u suprotnosti s britanskim nacionalnim nuklearnim odvraćanjem, temeljenim na floti od četiri podmornice naoružane nuklearnim oružjem, iako se i one koriste za obranu cijelog saveza, javlja Sky News.

Mark Rutte, šef NATO-a, pozdravio je plan rekavši: "Ujedinjeno Kraljevstvo je desetljećima deklariralo NATO-u svoj nuklearni odvraćajući potencijal i snažno pozdravljam današnju najavu da će se i Ujedinjeno Kraljevstvo sada pridružiti nuklearnoj misiji NATO-a i nabaviti F-35A".

Zrakoplovi kojima upravlja mali broj zemalja NATO-a, uključujući Belgiju, Njemačku i Nizozemsku, imaju odobrenje za nošenje nuklearnog oružja koje su osigurale SAD u ratu. RAF i Kraljevska mornarica već koriste zrakoplove F-35B koji mogu letjeti s dva britanska nosača zrakoplova, ali nisu opremljeni za ispaljivanje nuklearnih bojevih glava. Novi zrakoplovi bit će varijanta F-35A, kojom upravljaju zračne snage, koji polijeću s kopna, ali mogu letjeti dalje i biti naoružani nuklearnim ili konvencionalnim oružjem. Vlada je rekla da će svi biti zajedno stacionirani u RAF Marhamu u Norfolku. Vlada je dugo planirala kupiti ukupno 138 zrakoplova F-35, ali do sada je nabavila samo oko tri tuceta - sedam godina otkako su prvi mlažnjaci ušli u upotrebu.

Odluka o kupnji 12 A-varijante ne znači dodatne zrakoplove. To samo znači diversifikaciju flote - nešto što RAF već dugo zagovara - iako je to odluka protiv koje se neki u Kraljevskoj mornarici već dugo protive, vjerujući da bi to još više smanjilo broj B-verzije koja djeluje s njihovih nosača zrakoplova. Vlada je plan kupnje zrakoplova sposobnih za nuklearno oružje opisala kao "najveće jačanje britanskog nuklearnog stava u jednoj generaciji".

Ministar obrane John Healey rekao je da je veliki obrambeni pregled objavljen ranije ovog mjeseca istaknuo nove nuklearne rizike. Međutim, javna verzija Strateškog pregleda obrane nije dala nikakve konkretne preporuke. Samo je rečeno da "UK mora istražiti kako podržati SAD i njegove saveznike u NATO-u u jačanju proširenog odvraćanja diljem euroatlantske regije".

Zrakoplov F-35 proizvodi američki obrambeni div Lockheed Martin, ali britanska obrambena tvrtka BAE Systems također je ključni suradnik. Narudžba će podržati 20.000 radnih mjesta u programu F-35 u Velikoj Britaniji.