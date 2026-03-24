Davor Ivo Stier na čelu misije Europskog parlamenta za izbore u Peruu

Zastupnik u Europskom parlamentu Davor Ivo Stier imenovan je šefom promatračke delegacije Europskog parlamenta za promatranje predsjedničkih i parlamentarnih izbora u Peruu, koji će se održati 12. travnja 2026., uz mogući drugi krug 7. lipnja. Stier predvodi skupinu europarlamentaraca zaduženih za procjenu demokratičnosti izbornog procesa.

„Zadaća promatračke misije nije samo pratiti izbore na dan glasovanja, nego ocijeniti cijeli proces, od kampanje do povjerenja građana u institucije. Riječ je o potpori demokratskim procesima u zemlji s kojom EU ima prijateljske i partnerske odnose, a u kojoj živi i značajna hrvatska iseljenička zajednica.“, poručio je Stier uoči početka misije.

Kao šef delegacije, Stier koordinira rad članova Europskog parlamenta na terenu, vodi politički dijalog s ključnim akterima te sudjeluje u izradi i predstavljanju preliminarnih nalaza misije. Tijekom boravka u Peruu sastajat će se s predstavnicima izbornih tijela, političkih stranaka, civilnog društva i medija. Više od 27,3 milijuna birača izlazi na birališta kako bi izabralo predsjednika među 36 kandidata te 130 zastupnika i 60 senatora.