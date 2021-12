EU u 2021.: Odlazak Merkel, uspjeh Italije, cijepljenje negdje uspješno, negdje ne

Bila je to godina u kojoj je konačno otišla Angela Merkel. Konačno - ne u smislu da je trebala i ranije, nego u smislu da su toliki ljudi, i u Njemačkoj i u Europi (pa i u Hrvatskoj), predviđali da se njemačka kancelarka neće uspjeti održati, da će otići zbog migrantske krize (a nije), zbog Grčke i krize euro zone (a nije), zbog pritiska Trumpa, Brexita, ovoga ili onoga (a nije).

Merkel se održala do kraja i otišla u stilu, što govori i o tome kako stvari funkcioniraju u uređenim demokratskim državama s jakim institucijama. Da, njezina stranka je izgubila vlast. Bilo bi neobično da je ispalo drukčije. I da, otišla je u jeku globalne pandemije, tako da nitko nema razloga za slavlje. Život ide dalje, krize idu dalje. Nova godina donosi nove izazove i u odnosima zapada s Rusijom, i s Kinom, i s Iranom… Ali odlazak Merkel bio je jedna od stvari koje su obilježile godinu na izmaku.

Bila je ovo godina velike kampanje cijepljenja u Europi. Europska unija odabrala je pristup zajedničke nabave i ravnopravnosti u raspodjeli nabavljenih doza. U općem geopolitičkom grabežu za prvim proizvedenim količinama, EU je imala spor početak kampanje cijepljenja. Na trenutke je izgledalo kao da je EU lopta koju šutaju snažniji, snalažljiviji ili bezobrazniji.

Ali EU je našla snage da izađe iz te neugodne situacije. Cijepljenost se ubrzala i ubrzo glavni problem nije bilo pitanje ima li dovoljno isporučenog cjepiva, nego ima li dovoljno zainteresiranih za cijepljenje. Kao Unija, 27 država članica je obavilo dobar posao s cijepljenjem, ali pojedinačno dobro znamo da nisu sve države dobre u tome. Hrvatska je od početka bila i do danas ostala pri dnu te ljestvice s postotkom procijepljenosti, bolja samo od Bugarske, Rumunjske i Slovačke.

U Rumunjskoj je ovoga mjeseca krenula nova informativna kampanja, koju potpomaže Europska komisija, s video spotovima i radijskim porukama stvarnih ljudi koji pričaju kako im je Covid-19 odnio nekog bližnjeg, što se nije moralo dogoditi da su ti bližnji bili cijepljeni. I Hrvatskoj bi dobro došla takva kampanja. Ali kod nas se nekad sve o toj temi čini toliko zatrovanim, prvenstveno zbog ponašanja raznih antivaksera i tobožnjih boraca za slobode i prava (slobodu za sebe i pravo na nepotrebnu smrt za druge), da se oni koji donose odluke vjerojatno boje i kontraproduktivne reakcije tih iracionalnih glasova u društvu.

Kampanja cijepljenja, nažalost, nakon godinu dana nije dovela do situacije u kojoj bi europske države ležerno mogle reći “nikad više lockdowna”, ali za to je već kriv novi soj, omicron, nisu krivi ni oni koji su se cijepili ni oni koji su pozivali na cijepljenje. Cijepljenje je i dalje, pa i nakon pojave omicrona, najučinkovitija zaštita od koronavirusa. Ali u ovom trenu dvije doze očito nisu jedina zaštita, nego su to i dodatni “boosteri” i nefarmaceutske mjere poput nošenja maski i držanja distance. To je naprosto realnost, barem sudeći prema ponašanju svih država članica EU, osim onih par sa slabim institucijama i slabo razvijenim osjećajem osobne odgovornosti građana. Ali tih par nisu nikome nikakvo mjerilo.

Godina na izmaku bila je i godina uspjeha Italije. Zemlja godine, kakvom ju je proglasio tjednik Economist, percipirana je kao uspješna ne samo zbog osvajanja titule nogometnog prvaka Europe, ili pjesme Eurovizije, ili Nobelove nagrade za fiziku, koju je dobio Giorgio Parisi. Nego zbog politike.

S premijerom Mariom Draghijem, bivšim predsjednikom Europske središnje banke koji je praktički spasio euro u najgorim danima dužničke krize, Italija je pokazala kako se jedna država s dubokim strukturnim problemima koji koče njezin potencijal i prepuštaju je stagniranju (u usporedbi s Njemačkom, Francuskom, nikako to nije usporedba s Hrvatskom), može zaista okrenuti reformama i mijenjanju na bolje. Hrvatska može samo učiti od Italije.

Ali i za Hrvatsku je, kao i za čitavu Europsku uniju i svijet, ovo bila krizna godina koja ipak otvara i najavljuje stvarne šanse za razvoj. Otvoren je put prema ulasku u euro zonu 1. siječnja 2023. i dogodio se jedan važan, ne konačan, ali ne nužan, korak prema približavanju odluci o našem primanju u Schengensku zonu bez granica.

Stvoren je zamah prema ispunjenju ta dva strateška cilja. Uz to, usvajanje Nacionalnog programa oporavka i otpornosti otključalo je dvostruko veći novac za Hrvatsku iz europskih fondova. Sad to što je zamišljeno i financirano treba samo - provesti. Najteži dio.