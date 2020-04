Esej u lipnju, matura bez gradiva iz drugog polugodišta 4. razreda

Esej iz hrvatskog jezika koji se u sklopu državne mature zbog štrajka nastavnika trebao pisati u svibnju, još je jednom odgođen. Taj će se dio ispita, kako je potvrdila ministrica Divjak, pisati u lipnju, u razdoblju od 8. do 28. tog mjeseca, dok će u svibnju maturanti imati probni esej i tako će moći dobiti povratnu informaciju koliko su spremni.

Naime, državna je matura i bez obzira na pandemiju opasno ugrožena, a sve zbog narušenih odnosa između rektorskog zbora i neodlučnosti same ministrice, koja će čini se svoj mandat završiti dirnuvši u postulate državne mature. Od 8. do 29. lipnja maturanti će pisati obvezne predmete, a o izbornim predmetima, na temelju kojih se i upisuju na fakultete, još ne znaju ništa, i to zato što ministrica Divjak o tome pokušava pregovarati sa zagrebačkim rektorskim zborom. Istim onim s kojim nije mogla ostvariti nikakvu komunikaciju za trajanja cijelog svog mandata, a koji se već gotovo godinu dana zalaže i za poništavanje državne mature.

Pregovara s njima uz objašnjenje da se traži najbolje rješenje za ovogodišnju generaciju maturanata. A najbolje rješenje sigurno nije ukidanje mature ni izbornih predmeta jer to znači povratak prijamnih ispita koji su prije svega zarada fakultetima. Što se tiče obveznih predmeta, maturantima se izašlo u susret i na ispitu neće biti pitanja iz gradiva drugog polugodišta 4. razreda.