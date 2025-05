Erlić: Radeta se teško nosi s rezultatima izbora, a ako Modrić dobije mandat čestitat ću mu

Dok se u Zadru ne čeka samo drugi krug između Šime Erlića(HDZ) i Daniela Radete (SDP) u natjecanju za gradonačelnika, već i odluka Ustavnog suda na žalbu zbog pronađenog važećeg listića koji Robertu Modriću donosi ulazak u gradsko vijeće, a HDZ ostavlja bez jednog mandta, na prozivke SDP-a na adresu zadarskog županijskog izbornog povjerenstva koje je odbilo uvažiti pronađeni važeći listić, je reagirao Šime Erlić.

- Prvi krug je iza nas. Naša lista i ja kao kandidat dobili smo najveću podršku građana, uvjerljivo veću od SDP-a i Daniela Radete koji je dobio gotovo dvostruko manje glasova. Poštujemo volju svakog birača i nakon izbora jednako ćemo biti na usluzi svakom građaninu, neovisno za koga je glasao.

Poštujem i volju onih koji su glas dali Radeti i zato ću biti otvoren i prema njemu, kao i prema ostalim vijećnicima. Nažalost, Radeta se teško i pogrešno nosi s rezultatima izbora i 4.524 glasa razlike između nas. Ta je razlika nesporna i značajna. Izbori su strogo formalan proces, a odluka o jednom glasu ne ovisi ni o meni ni o Radeti, nego o izbornom povjerenstvu i Ustavnom sudu.

U potpunosti razumijem situaciju u kojoj se gospodin Modrić nalazi, jer u njegovom slučaju taj glas je razlika između ulaska i neulaska u Gradsko vijeće. Odgovorno ponašanje svih nas ostalih je da pričekamo pravorijek Ustavnog suda, kao što smo pričekali tumačenje izbornog povjerenstva.

Ne vidim nikakav problem s tim da lista gospodina Modrića, ako je osvojila regularan broj glasova potrebnih za mandat, taj mandat i dobije. Naprotiv, ako se utvrdi da treba dobiti mandat, ja ću to primiti na znanje i čestitati mu na tome, a u mojim planovima, načinu vođenja grada i odnosu prema vijećnicima ta odluka neće promijeniti baš ništa.

Povjerenje koje su građani dali našem programu “Za Zadar na 100 %” i izuzetnim ljudima koji su odlučili biti na našoj listi nas ujedno i obvezuje. Obvezuje nas da i nakon izbora nastavimo biti otvoreni, transparentni i da zaustavimo lošu praksu svađa i politikanstva koja je godinama blokirala grad.

Ponavljam, kakva god odluka suda bude, prihvatit ću je. Nažalost, Radeta je do sad pokazao da prihvaća samo one odluke koje mu idu u prilog. Kolika je šansa da i on napravi promjenu i počne se ponašati odgovorno i konstruktivno, ako ne već sada onda barem nakon ovih izbora, pokazat će vrijeme - istakao je Erlić.