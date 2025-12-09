Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
Usprkos pritiscima EU-a

Erdogan i Orban postigli dogovor: 'Turska jamči sigurnu rutu za ruski plin prema Mađarskoj'

Turkey's President Tayyip Erdogan meets with Hungarian Prime Minister Viktor Orban in Istanbul
Foto: Mustafa Kamaci/PPO/REUTERS
1/3
VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
09.12.2025.
u 01:00

Mađarska je i dalje ovisna o ruskoj energiji od početka sukoba u Ukrajini, što je izazvalo kritike nekoliko saveznika u Europskoj uniji i NATO-u.

 Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i mađarski premijer Viktor Orban dogovorili su da će Turska jamčiti da ruski plin može nastaviti teći u Mađarsku. Mađarska je i dalje ovisna o ruskoj energiji od početka sukoba u Ukrajini, što je izazvalo kritike nekoliko saveznika u Europskoj uniji i NATO-u.

Zemlja je 2021. potpisala 15-godišnji ugovor s Rusijom o kupnji 4,5 milijardi prostornih metara plina godišnje i prošle godine povećala kupnju od Gazproma, uvozeći oko 7,5 milijardi putem plinovoda Turski tok.

"Danas sam se s predsjednikom složio da će Turska jamčiti rutu kako bismo mogli transportirati plin iz Rusije u Mađarsku", rekao je Orban na konferenciji za novinare koju je prenosio novi državni kanal M1.

Mađarska je ove godine primila 7,5 milijardi kubičnih metara plina putem plinovoda Turski tok. Prošli mjesec Sjedinjene Države odobrile su Mađarskoj jednogodišnje izuzeće od američkih sankcija zbog korištenja ruske nafte i plina nakon što je Orban inzistirao na odgodi tijekom prijateljskog sastanka s predsjednikom Donaldom Trumpom u Washingtonu.

Orban se također sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi krajem studenog. U to je vrijeme na Facebooku napisao da posjećuje Moskvu "kako bi osigurao opskrbu Mađarske energijom za zimu i sljedeću godinu".

Ključne riječi
Viktor Orbán Turska

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja