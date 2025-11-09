Epsteinova sjena progutala princa Andrewa, ostao bez titula i palača

Njegovo Veličanstvo danas je pokrenulo formalni postupak za uklanjanje titula i počasti princa Andrewa. Princ Andrew od sada će biti poznat kao Andrew Mountbatten Windsor. Objavila je to prije nekoliko dana Buckinghamska palača i time riješila dio briga koje je Andrew, brat kralja Charlesa III., donio kraljevskoj obitelji. Njegov je profil naknadno uklonjen s kraljevske web stranice. Usred stalnih kontroverzi oko povezanosti s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyem Epsteinom, ali i optužbi da je spavao s maloljetnicom koju mu je doveo Epstein, kralj je prije nekoliko tjedana pokrenuo formalni postupak za oduzimanje titula i počasti. Osramoćeni, ali nikad osuđeni Andrew u međuvremenu je napustio svoj dom, Kraljevsku ložu, i preselio se na manje imanje Sandringham u Norfolku. Buckinghamska palača time je oprala ruke. No ljagu će teško isprati. Virginia Roberts Giuffre, koja je počinila samoubojstvo u travnju ove godine, tvrdila je da je kao 17-godišnjakinja bila žrtva seksualne trgovine maloljetnicima u SAD-u koju su provodili Epsteina i Ghislaine Maxwell, koja je također proglašena krivom za seksualnu trgovinu djecom i druga kaznena djela. Epstein je Virginiju, kako je navela, povezao s Andrewom, s kojim se sastala tri puta. Pokrenula je kaznene i građanske postupke protiv Epsteina i Maxwell. Prva serija dokumenata objavljena je 9. kolovoza 2019., a sljedećeg dana Epstein je pronađen mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji na Manhattanu. U intervjuu za BBC Panoramu u prosincu 2019. Giuffre je opisala kako ju je Epstein prodao Andrewu, protiv kojeg je pokrenula i tužbu na građanskom sudu u New Yorku. U veljači 2022. postignuta je izvansudska nagodba bez priznanja odgovornosti i princ Andrew isplatio joj je određen iznos i dao značajnu donaciju njezinoj dobrotvornoj organizaciji. Spominjalo se 12 milijuna funti. Kao dio nagodbe, princ Andrew naveo je kako žali zbog svoje povezanosti s Epsteinom i pohvaljuje hrabrost V. Giuffre i drugih žrtava. Virginijini memoari “Ničija djevojka”, objavljeni posthumno u listopadu ove godine, poklopili su se s početkom Andrewova “detroniziranja”.
Poricao je optužbe da je spavao sa 17-godišnjom Virginijom Giuffre, koju mu je doveo Epstein, ali nakon njezina samoubojstva potpuno su ga razotkrili njezini posthumno objavljeni memoari “Ničija djevojka”
