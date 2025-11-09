Naši Portali
Ivica Beti
Ivica Beti

Epsteinova sjena progutala princa Andrewa, ostao bez titula i palača

09.11.2025. u 17:03

Poricao je optužbe da je spavao sa 17-godišnjom Virginijom Giuffre, koju mu je doveo Epstein, ali nakon njezina samoubojstva potpuno su ga razotkrili njezini posthumno objavljeni memoari “Ničija djevojka”

Njegovo Veličanstvo danas je pokrenulo formalni postupak za uklanjanje titula i počasti princa Andrewa. Princ Andrew od sada će biti poznat kao Andrew Mountbatten Windsor. Objavila je to prije nekoliko dana Buckinghamska palača i time riješila dio briga koje je Andrew, brat kralja Charlesa III., donio kraljevskoj obitelji. Njegov je profil naknadno uklonjen s kraljevske web stranice. Usred stalnih kontroverzi oko povezanosti s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyem Epsteinom, ali i optužbi da je spavao s maloljetnicom koju mu je doveo Epstein, kralj je prije nekoliko tjedana pokrenuo formalni postupak za oduzimanje titula i počasti. Osramoćeni, ali nikad osuđeni Andrew u međuvremenu je napustio svoj dom, Kraljevsku ložu, i preselio se na manje imanje Sandringham u Norfolku. Buckinghamska palača time je oprala ruke. No ljagu će teško isprati. Virginia Roberts Giuffre, koja je počinila samoubojstvo u travnju ove godine, tvrdila je da je kao 17-godišnjakinja bila žrtva seksualne trgovine maloljetnicima u SAD-u koju su provodili Epsteina i Ghislaine Maxwell, koja je također proglašena krivom za seksualnu trgovinu djecom i druga kaznena djela. Epstein je Virginiju, kako je navela, povezao s Andrewom, s kojim se sastala tri puta. Pokrenula je kaznene i građanske postupke protiv Epsteina i Maxwell. Prva serija dokumenata objavljena je 9. kolovoza 2019., a sljedećeg dana Epstein je pronađen mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji na Manhattanu. U intervjuu za BBC Panoramu u prosincu 2019. Giuffre je opisala kako ju je Epstein prodao Andrewu, protiv kojeg je pokrenula i tužbu na građanskom sudu u New Yorku. U veljači 2022. postignuta je izvansudska nagodba bez priznanja odgovornosti i princ Andrew isplatio joj je određen iznos i dao značajnu donaciju njezinoj dobrotvornoj organizaciji. Spominjalo se 12 milijuna funti. Kao dio nagodbe, princ Andrew naveo je kako žali zbog svoje povezanosti s Epsteinom i pohvaljuje hrabrost V. Giuffre i drugih žrtava. Virginijini memoari “Ničija djevojka”, objavljeni posthumno u listopadu ove godine, poklopili su se s početkom Andrewova “detroniziranja”.

