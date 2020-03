Epidemiologinja si ubrizgala cjepivo protiv koronavirusa: Još nije testirano

Svjetski poznata epidemiologinja i bojnica kineske Narodnooslobodilačke vojske Chen Wei ubrizgala si je cjepivo koje još nije testirano ni na životinjama. Time je, zajedno sa šest članova tima, dokazala odanost Komunističkoj partiji te pokušala pokazati da se Kina dobro nosi s koronavirusom.

Chen Wei predvodila je borbu protiv ebole i SARS-a, a sada je stacionirana u Wuhanu, epicentru epidemije. S istraživačkom ekipom radi na žurnom razvijanju cjepiva, tretmanima koji uključuju terapiju plazmom i sprej za nos koji bi trebao ojačati imunitet, piše Vice.

„Moramo nastojati uvesti cjepivo u kliničku primjenu i testove te tako pružiti snažnu tehničku podršku pobjedi u ovoj bitki“, izjavila je Chen.

Službeni kanal Narodnooslobodilačke vojske na društvenoj mreži Weibou objavio je fotografije Chen i njezinih šest kolega kako si ubrizgavaju cjepivo. Fotografije također pokazuju ostalih šest pripadnika vojske kako uzimaju injekcije s cjepivom. Post je ubrzo izbrisan, ali fotografije i snimke zaslona podijeljene su na drugim društvenim mrežama.

The world's first new coronavirus vaccine was injected into the left arm of inventor Chen Wei.

Dare to be the first in the world, seven Communist Party members of the expert group were vaccinated against the new coronavirus! pic.twitter.com/RMfZFVK86g