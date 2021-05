Epidemiologinja otkrila kako će izgledati probni domjenak i svadba

U Zagrebu se organiziraju pilot-projekti okupljanja na dvije lokacije s dvjema različitim skupinama. Kako će izgledati te koja im je svrha objasnila je Dijana Mayer, epidemiologinja iz HZJZ-a.

Prvi eksperiment je poslovni domjenak, planiran za četvrtak. - Planira se 50 do 70 sudionika. Nazvan je privatno-poslovno događanje na kojem će se simulirati nešto na što smo navikli, ali pomalo smo zaboravili - rekla je Mayer za HRT.

Sudionici su ljudi koji bi došli nakon posla na druženje, a domjenak će početi u 18 sati na prostoru na zadnjem katu jednog nebodera. - Taj domjenak je zamišljen da bude dio na otvorenom, dio na zatvorenom prostoru. Ljudi će stajati, zamišljeno je da stoje i nešto jedu, piju - rekla je Mayer.

Prije ulaska u sam neboder bit će obvezna identifikacija i moći će doći samo ljudi koji su na popisu. - Jedini uvjet je da svi sudionici budu cijepljeni s dvije doze cjepiva - rekla je Mayer. Zaposlenici i organizacijsko osoblje morat će se testirati brzim antigenskim testom, koje će provoditi djelatnici HZJZ-a.

Nakon domjenka uslijedit će - svadba. Ona će se održati u subotu, kao što se svadbe obično održavaju. - To će biti od 100 do 130 sudionika. Bit će oni koji su cijepljeni s dvije doze, oni koji su preboljeli bolest unutar šest mjeseci i oni koji imaju negativan test na COVID. To će biti malo šira populacija i više ljudi će moći doći te su nekako malo širi kriteriji za sudjelovanje - rekla je Mayer.

Svi sudionici ovih događanja nakon sedam dana biti ponovno testirani PCR-om u HZJZ-u, naglasila je. Sudionike će zamoliti da u tom razdoblju ne idu na druga okupljanja kako bi rezultate mogli povezati s probnim događanjima.

Mayer je rekla kako se svi što prije želimo vratiti na staro normalno te da je broj novooboljelih iz dana u dan u padu, ali da to nije dovoljno da bismo mogli ići na još veće popuštanje mjera. Rekla je kako bi dobri rezultati ova dva događaja mogli voditi ublažavanju mjera za ugostiteljske objekte, ali da je još prerano da bi se to moglo reći.

