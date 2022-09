Eksplozije u Armeniji, čuju se pucnjevi duž cijele granice s Azerbajdžanom: 'Provocirali su nas!'

Eksplozije i artiljerijski napadi odjekuju u ponedjeljak kasno navečer po hrvatskom vremenu u gradovima u Armeniji, a Erevan optužuje susjedni Azerbajdžan za napade.

Gađani su gradovi Vardenis, Jermuk, Goris i Tatev, tvrdi armenska vlada. Radi se o mjestima unutar same Armenije, a ne unutar regije Gorskog Karabaha, zbog kojeg ove dvije države već 30 godina vode ratove.

BREAKING ⛔️- Social media reports of #Azerbaijan shelling southern border with #Armenia, UAV's also reportedly used, areas targeted in Armenia proper include Kapan, Jermuk, Tegh village, possibly the start of major military operations.



Stay tuned for more reports. pic.twitter.com/qUqQ5Vp0j0