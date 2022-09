Kremlj konačno prekinuo šutnju o ukrajinskim ratnim uspjesima, Peskov komentirao i mobilizaciju

Ukrajinsko ministarstvo obrane izvijestilo je kako su njihove snage u regiji Harkiv uspjeli osloboditi desetke sela i gradova od ruske okupacije.

Tijek događaja:

15:24 - Ukrajinske snage ponovno su, u posljednja dva tjedna zauzele oko 500 četvornih kilometara teritorija na jugu zemlje u sklopu protuofenzive protiv ruskih vojnih snaga, rekla je u ponedjeljak glasnogovornica ukrajinskoga južnog vojnog zapovjedništva.

"Na različitim smo dionicama napredovali između četiri i nekoliko desetaka kilometara. Oslobodili smo područje od ukupno oko 500 četvornih kilometara", rekla je Natalia Humenjuk na konferenciji za novinare održanoj putem videoveze.

Objavila je imena pet mjesta u regiji Herson koja su Ukrajinci ponovno vratili. Reuters nije uspio iz neovisnih izvora provjeriti njezine izjave.

14:24 - U posljednjih šest mjeseci u Izijumu ubijenu je najmanje 1000 ljudi, no ukrajinski dužnosnici upozoravaju da je stvarna brojka ubijenih otkako su ruske snage zauzele grad kao glavno uporište.

Njegovo ponovno zauzimanje predstavlja veliki neuspjeh za Moskvu.

"Izijum je teško patio zbog ruske agresije", rekao je član gradskog vijeća Maksim Strelnjikov na konferenciji za novinare koju je prenosila televizija.

Rekao je da je 80 posto gradske infrastrukture, uključujući sustav centralnog grijanja, uništeno.

14:14 - Kremlj je u ponedjeljak poručio da će Rusija ostvariti svoje vojne ciljeve u Ukrajini, u prvoj javnoj reakciji na dramatične uspjehe ukrajinske vojske na bojišnici. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov odbio je izravno odgovoriti na pitanje novinara vjeruje li predsjednik Vladimir Putin u svoje vojno vodstvo, odgovorivši da će se "posebna operacija" nastaviti dok ne ostvari svoje rezultate.

"Vojna operacija se nastavlja", rekao je Peskov. "I nastavit će se dok ciljevi koje smo u početku postavili ne budu ostvareni".

"Naravno, vrhovni zapovjednik obaviješten je o svim vojnim akcijama koje se izvodi", rekao je Peskov, govoreći o Putinu.

"Predsjednik je stalno u kontaktu s ministrom obrane i svim vojnim zapovjednicima. Drukčije ne može biti tijekom posebne vojne operacije".

To je reakcija Kremlja na prošlotjednu munjevitu ukrajinsku protuofenzivu u kojoj je Kijev oslobodio više od 3000 kilometara četvornih teritorija za samo nekoliko dana.

Na pitanje hoće li Putin narediti opću mobilizaciju zbog toga, Peskov je rekao da se to pitanje postavi ministarstvu obrane. Putin za sada nije mobilizirao ruske rezerviste kojih ima oko dva milijuna. Peskov je rekao da Rusija ne vidi nikakve izglede za mirovne pregovore s Ukrajinom niti osnove za to.

10:45 – Ukrajinska sigurnosna služba objavila je fotografije streljiva jutros na Twitteru uz poruku: “Ruski osvajači bježe od ukrajinskih vojnika te za sobom ostavljaju cijele arsenale streljiva. I svakako ćemo ih upotrebljavati za njihovu namjenu – protiv neprijatelja.”

10:38 – Prema britanskom Ministarstvu obrane, ruske snage vjerojatno će biti prisiljene povući se iz cijele okupirane sjeverne Harkovske oblasti zapadno od rijeke Oskil usred ukrajinske protuofenzive.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 September 2022



