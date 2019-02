Ekonomski uzlet SAD-a: Puno je Trumpa, ali još više Obame u gospodarskom čudu

'Ekonomsko se čudo događa u SAD-u, a to mogu zaustaviti jedino budalasti ratovi, politika ili smiješne istrage'. Ovo je s utorka na srijedu rekao američki predsjednik Donald Trump govoreći o stanju nacije. Ponovio je da SAD nikada neće biti socijalistički te je dodao da je zaustavio krađu radnih mjesta koju je provodila Kina.

No, zanimljivo da nije spomenuo ono što je dugo vremena bila agenda Republikanske stranke – deficit i javni dug. Pa ipak, rast carina, gospodarstva i zaposlenosti obilježio je prvu polovicu njegova mandata i postao mu glavni adut u političkoj utakmici.

Porezna reforma

Najvažniji Trumpov potez na samom početku mandata bila je porezna reforma, a prošlu su godinu obilježile carine.

Otkad je na čelu zemlje, BDP je rastao 2,8 posto na godišnjoj razini, 0,2 postotna poena više od prosjeka u posljednjih 30 godina. Tijekom njegova mandata nezaposlenost je pala za 0,8 posto, na rekordno nisku razinu, ispod 4 posto, u posljednjih pola stoljeća.

No, taj je broj padao još tijekom mandata Trumpova prethodnika Baracka Obame, s 10 na 5 posto. No, pad nezaposlenosti nije se dogodio zbog pada broja stanovništva jer su se Amerikanci zaista više zapošljavali. Čak 4,6 milijuna njih pronašlo je posao u posljednje dvije godine. No, rast ekonomije i broja radnih mjesta nije značajno podigao plaće koje polagano rastu, tek 1,1 posto na godišnjoj razini.

I dok te Trumpove brojke oslikavaju ružičastu sliku koja mu ide u korist, postoje dva problema koji će tek udariti na američku ekonomiju: carine i javni dug.

Carine i protekcionizam poseban su dio Trumpova programa. I dok su čak i ekonomski analitičari Bijele kuće prošle godine rekli da će carine štetiti razvoju tamošnjeg gospodarstva, američki je predsjednik nastavio sa svojom politikom kako bi natjerao trgovinske partnere SAD-a da promijene svoju praksu.

No, problem je što trgovinski deficit SAD-a čak blago i raste. Oko 0,27 posto BDP-a viši je nego što je bio kad je Trump preuzeo dužnost.

Raste dug

Isto tako, niži prihodi države koji su nastali poreznom reformom ostavili su javni dug na visokoj razini, višoj od 100 posto BDP-a.

Ekonomski analitičar Damir Novotny u Trumpovoj politici ne vidi koherentan smjer.

– Gospodarski je rast impresivan, ali nije rezultat vladine politike. Gospodarstvo se kreće inercijom koja se pojavila zbog ranije poduzetih mjera Obamine vlade – kaže Novotny. Visok javni dug SAD-a ga ne čudi jer tamošnje vlade koriste niske kamatne stope za zaduživanje.

– S druge strane, carine predstavljaju opasnost za američko i svjetsko gospodarstvo. No, u 21. stoljeću nemoguće je provoditi dosljedni protekcionizam, a carine su podigle cijene na domaćem tržištu, što će mu nanijeti štetu – kaže Novotny i zaključuje da se vide prvi znaci usporavanja tamošnjeg gospodarstva, posebno u tehnološkom sektoru.

