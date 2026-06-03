Meloni panično mijenja stranu: Mora birati između dvije opcije, nacija je pritišće

Talijanska premijerka Giorgia Meloni više si ne može priuštiti da 'usrećuje' američkog predsjednika Donalda Trumpa dok se suočava s bitkom za reizbor sljedeće godine. U prvoj godini Trumpova predsjedništva, instinktivno transatlantski orijentirana Meloni predstavljala se kao europska čelnica koja je u najboljem položaju za izgradnju mostova s MAGA pokretom. Tijekom 2025. godine prihvatila je odnos u kojem ju je američki predsjednik hvalio. No računi za rat u Iranu sada stižu na naplatu, a slabljenje gospodarstva predstavlja ozbiljnu prijetnju njezinim izbornim izgledima 2027. godine. Mnogi talijanski birači krive Trumpa za vrtoglavo visoke troškove energije u svojim kućanstvima, dok postoji sve veći politički konsenzus da su američki zahtjevi za povećanjem vojne potrošnje jednostavno nedostižni za Rim.

Suočena s domaćim političkim i ekonomskim realnostima, talijanska čelnica već se počela udaljavati od Trumpa, javno ga kritizirajući i blokirajući američkim zrakoplovima pristup talijanskim zračnim bazama. Meloni dobro razumije svoje biračko tijelo. Istraživanje Ipsosa iz svibnja pokazalo je da 77 posto Talijana ima negativno mišljenje o Trumpu.

No Melonijina najveća 'strateška glavobolja' su vojni izdaci i to prijeti da postane odlučujući faktor u američko-talijanskim odnosima. Italija trenutno troši jedva 2 posto svog BDP-a na obranu, dok Trump vrši snažan pritisak na sve članice NATO-a da tu brojku podignu na 5 posto do 2035. godine. Meloni je potpisala taj cilj, ali talijansko gospodarstvo škripi, a njezini politički protivnici brzo ističu da Rim ima daleko kritičnije prioritete potrošnje od Trumpovih zahtjeva za NATO, piše Politico.

Davanje prioriteta vojnim izdacima usklađenim s Trumpom, umjesto pomoći tvrtkama i građanima koji se bore s visokim računima za energiju, postaje sve teže politički prodati. "Cilj NATO-a od 5 posto potpuno je nerealističan za Italiju", izjavio je Antonio Misiani, bivši zamjenik ministra financija i senator Demokratske stranke. Claudio Borghi, senator iz krajnje desne Lige (koja je dio vladajuće koalicije) i kritičar visokih obrambenih troškova, rekao je: "Politički je vrlo teško objasniti da se može trošiti na tenkove, a ne na pomoć građanima s računima".

Meloni priznaje da je potrebna ravnoteža u potrošnji, ali istodobno inzistira da Rim ne može jednostavno odustati od svojih vojnih obveza. "Istina je da ako ne znate kako se braniti, ako tražite od nekog drugog da vam jamči sigurnost, platit ćete za to u smislu autonomije, suvereniteta i sposobnosti da branite svoje nacionalne interese", rekla je u govoru pred glavnom talijanskom poslovnom federacijom ovog tjedna. "Obrana je cijena slobode, a ja želim da Italija bude slobodna nacija", poručila je.

Program oporavka nakon pandemije vrijedan gotovo 200 milijardi eura bliži se kraju, produktivnost je slaba, a javne financije ponovno su pod nadzorom Bruxellesa. Neuspjeli referendum o pravosuđu otkrio je nove slabosti, a oporba koja je bila obeshrabrena sada vjeruje da ima realne šanse protiv nje 2027. Melonijina vlada veći dio mandata provela je vodeći politiku fiskalne razboritosti, nadajući se da će ekonomska stabilnost omogućiti smanjenje poreza i socijalne mjere prije izbora.

Posljedice rata u Iranu poremetile su te planove. "Italija je na posljednjem mjestu u Europi po rastu i zaduženija je od Grčke", rekao je Mario Turco, senator iz Pokreta 5 zvijezda. "To pokazuje da je ekonomska politika Giorgie Meloni propala", kazao je.

U takvom kontekstu, talijanski napori da poveća vojne izdatke pokazuju se posebno politički teškima. Rim je planirao iskoristiti 15 milijardi eura kredita EU iz programa Sigurnosna akcija za Europu (SAFE) kako bi obrambene izdatke podigao s 2 na 2,5 posto BDP-a do 2030. godine. No visok deficit zemlje otežava korištenje tih kredita.

Prema riječima visokog dužnosnika koalicije, Rim sada razmatra tražiti samo oko 5 milijardi eura umjesto planiranih 15 milijardi. To će dovesti do preispitivanja desetaka već dogovorenih obrambenih projekata. Bivši talijanski veleposlanik pri NATO-u, Stefano Stefanini, kaže da Meloni „nema drugog izbora“ nego usporiti tempo vojne potrošnje zbog razine duga i deficita.

Ipak, sukob s Trumpom možda neće biti sasvim nepoželjan u Rimu. Neki analitičari smatraju da bi kritike iz Bijele kuće zbog nedovoljne vojne potrošnje mogle čak ojačati Meloni na domaćem terenu i to upravo zbog velike nepopularnosti Donalda Trumpa među Talijanima. "Ako Trump kritizira Meloni da ne troši dovoljno na obranu, to će je vjerojatno ojačati u talijanskom javnom mnijenju", smatra Alessandro Marrone iz think-tanka Istituto Affari Internazionali.