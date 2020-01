Ekipu na društvenim mrežama zabavljaju rezultati izbora: 'Mama, ne plači, tvoj Lukica'

Na društvenim mrežama brojni su građani na šaljiv način komentirali rezultate predsjedničkih izbora.

Tako kruži fotografija Jakova Kitarovića s natpisom 'Hvala vam', ali i muškarca koji tužan leži u krevetu jer zbog pobjede Zorana Milanovića neće biti 'ništa od njegovih 8.000 eura'.

Mnogi se šale i na račun Luke Modrića kojeg je Kolinda Grabar-Kitarović spomenula u jednom od svojih govora u kampanji.

Only one of them is truly happy. Can you guess who?!#izboriprh #croatia pic.twitter.com/urVaUFYGVw — Jelena Prtoric (@yellena_p) January 5, 2020

Luka Modrić hugging KGK after she lost the presidential election in Croatia#izboriPRH pic.twitter.com/3WuPDS9HIh — Loïc Tregoures (@LTregoures) January 5, 2020