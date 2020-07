Ekipa oko Grbina izbore u SDP-u želi što prije, a on traži potporu mladih gradonačelnika

Peđa Grbin i dalje je jedini kandidat za novog lidera SDP-a. No hoće li tako ostati i do samih izbora unutar te stranke veliko je pitanje. Ono što se u ovom trenutku zna jest da ekipa koja je Grbinu već dala potporu definitivno želi što skorije unutarstranačke izbore.

Iako je potpredsjednik SDP-a Rajko Ostojić već najavio da bi se oni mogli održati zadnjeg vikenda u rujnu i kako će to biti prijedlog predsjedništva Glavnom odboru, stvari bi se možda mogle i ubrzati. Naime, ekipa oko Peđe Grbina smatra da bi se izbori u stranci trebali održati u najkraćem mogućem roku, odnosno da bi bilo mudro da SDP već na prvom aktualcu 15. rujna ima novog lidera.

Opet s pravom glasa

Datum izbora svakako će biti i jedna od glavnih tema predsjedništva SDP-a koje se sastaje sutra, a na koje dolaze i to kao punopravni članovi i Peđa Grbin, Siniša Hajdaš Dončić, Mihael Zmajlović i Vedran Babić. Kako je spomenutoj četvorci jučer istekla i dvogodišnja suspenzija koju su svojedobno zaradili zbog kritika na račun Davora Bernardića, to znači da će na sjednici Predsjedništva imati i pravo glasa. A to uvelike mijenja odnos snaga u aktualnom vodstvu SDP-a u kojemu se dio članova već požurio prikloniti Peđi Grbinu nakon što je najavio svoju kandidaturu.

Međutim, ne treba zaboraviti da konačnu odluku o tome kada će se točno izbori održati morati ”amenovati” i Glavni odbor koji se sastaje u subotu, a koji je u ovom trenutku ipak enigma. Nije tajna da dio članova Glavnog odbora smatra kako s izborima u SDP-u nema potrebe brzati i kako bi se prije nego se izbori raspišu trebala promijeniti izborna pravila odnosno način biranja članova vodstva i novog Glavnog odbora, a koja su naprasito promijenjena na zadnjoj sjednici tog tijela kada su se donosile i izborne liste.

Zanimljivo, i Zvonimir Mršić koji se također spominje kao mogući kandidat za novog šefa, a koji tu opciju do danas još nije odbacio zalaže se, čuje se, za opciju da se s izborima ne brza. No Mršićeva koncepcija, kako kažu naš izvori, podrazumijeva odgodu izbora do iza lokalnih izbora, a što je ipak ideja koja će, vjeruju naši izvori, teško naići na potporu u Glavnom odboru. Naime, svi naši izvori slažu se da se izbori trebaju održati u statutarnom roku, odnosno u roku od šest mjeseci od parlamentarnih izbora, a to znači da im se ne sviđa ni ideja “blitzkriega”, na koji očito idu Grbin i ekipa koja ga podupire, niti Mršićeva ideja da se unutarstranački izbori održe tek za godinu dana.

S kim se kani okružiti

– Šest mjeseci dovoljno je da se izbori provedu kako spada i da se do tada promijeni i Statut i izborna pravila. Osim ako poanta svega nije da se sada makne Bernardića, Komadinu, Ostojića i Vukasa, a postavi Grbina, Hajdaša Dončića i Zmajlovića, a da ih onda opet 2024. godine vratimo natrag. Nadam se da to nije plan jer SDP vremena nema. Mi hitno trebamo novu snagu i nove ljude koji su se dokazali u svojim sredinama – kaže naš izvor.

A upravo ti koji su se dokazali u svojim sredinama, SDP-ovi mladi gradonačelnici i načelnici danas će se, kako doznajemo naći s kandidatom za novog šefa SDP-a Peđom Grbinom koji ih je i pozvao na sastanak. Očito je da je Grbin svjestan da bez njihove potpore teško može do pobjede. No hoće li je dobiti, tek će se vidjeti.

Kako doznajemo, u krugu mladih gradonačelnika i načelnika potpora se može dobiti za određene poteze i ideje što znači da na današnji sastanak prije svega dolaze kako bi iz prve ruke doznali kako Grbin misli voditi SDP, ali i s kojim se ljudima iz stranke planira okružiti.

VIDEO: Sučeljavanje Peđa Grbin, Carla Konta i Kristjan Staničić