MIROVINE POD UVJETOM

EK će penalizirati članice koje ne reformiraju mirovinski sustav?

Foto: Zhang Cheng/XINHUA
Zoran Vitas
20.10.2025.
u 13:53

One članice EU koje ne skinu teret mirovina s poreznih obveznika suočit će se s gubitkom sredstava iz sljedećeg europskog budžeta

Prema informacijama Politica, Europska komisija razmatra povezivanje mirovinske reforme s gotovinskim isplatama iz sljedećeg proračuna EU od 2 bilijuna eura, pokušavajući zaštititi financije zemalja članica od nadolazeće demografske krize. Tri visoka dužnosnika EU izjavila su za Politico da zakonodavna tijela EU za gospodarstvo i financije istražuju načine za jačanje posrnulih državnih mirovinskih sustava zemalja preporučujući pojedinačnim zemljama politike štednje za mirovinu. Ako članice EU ignoriraju ove preporuke specifične za svaku zemlju, možda neće dobiti svoj puni udio u sedmogodišnjem proračunu EU od 2028. godine.

– Naš je posao u Komisiji pomoći zemljama da obave teške stvari – rekao je visoki dužnosnik Komisije, koji je, kao i drugi citirani u ovoj priči, govorio pod uvjetom anonimnosti kako bi slobodno govorio. – Preporuke bi bile vrlo prikladne za to, povezati reforme s ulaganjima – naveo je taj izvor.

EU se suočava s toksičnim koktelom visokog duga, starenja stanovništva i pada nataliteta, navodi ovaj medij. Zajedno će osakatiti svaki javni mirovinski sustav koji se oslanja na porezne obveznike da umirovljenicima osiguraju izvor prihoda. Više od 80 posto umirovljenika EU oslanjalo se na državnu mirovinu kao jedini izvor prihoda u 2023. godini. To prekomjerno oslanjanje ostavilo je svakog petog građanina EU starijeg od 65 godina u riziku od siromaštva, što je ekvivalentno 18,5 milijuna ljudi.

Cilj Bruxellesa je dvostruk: ublažiti pritisak na državnu blagajnu kako bi se umirovljenici održali na površini i pomoći u stvaranju tržišta kapitala po uzoru na SAD stavljanjem dugoročne ušteđevine ljudi u rad. Ideja, iako dobronamjerna, bila bi politički teška i izaziva jezu kod zamjenika ministara financija pri samoj pomisli. Mirovinska politika daleko je izvan pravnog dosega izvršne vlasti EU. Čak i tada, rizici vezanja sredstava EU za politički toksična pitanja mogli bi značiti katastrofu za vlade, posebno kada su birači koji redovito participiraju u demokraciji stariji od 50 godina.

