Zabrinutost zbog promjene europskih prioriteta: 'Ako se to dogodi, možemo očekivati kolaps proizvodnje'

Hrvatski su poljoprivrednici ovih dana mogli čuti jednu dobru i jednu lošu vijest. Dobra je da je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela isplatu predujma za 2025. godinu, pa će na račune oko 100 tisuća poljoprivrednih gospodarstava, koja su ostvarila uvjete prihvatljivosti, do kraja godine sjesti ukupno 234 milijuna eura. Loša je vijest najava Europske komisije o smanjenju proračuna za poljoprivredu u novom sedmogodišnjem razdoblju, što bi Hrvatsku moglo stajati čak 1,3 milijarde eura manje potpora od 2028. godine.