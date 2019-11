Dvorišni prostori za pse nisu natkriveni, u objektu je previše pasa

– Pere ih kiša, prži ih sunce, šiba ih vjetar. I danju i noću su na otvorenom, u dvorišnom prostoru u blizini šume. Mjesecima žive tako, ograđeni žičanom ogradom, laju, zavijaju, često se i posvađaju. Nekoliko pasa je i u boksu na dvorištu, najmanji među njima je i najtužniji i teško je slušati kako cvili – stoji u dojavi koja je stigla u našu redakciju.

Piše u njoj kako je u Skloništu Pokupsko Cerje sve veći broj pasa u dvorišnim prostorima bez ikakvog zaklona, što je prijavljeno i veterinarskoj inspekciji. Tragom te informacije i sami smo od inspekcije zatražili odgovore. Je li obavljen nadzor, što je utvrđeno te što je naloženo rješenjem, upitali smo ih? Zanimalo nas je koliki je kapacitet skloništa, a koliko u njemu ima pasa, te imaju li ograđeni prostori u kojima psi borave u dvorištu, ali i dvorišni boks, odobrenje Ministarstva poljoprivrede.

Iz Državnog inspektorata odgovaraju nam kako je u navedenom skloništu obavljen inspekcijski nadzor. U sklopu objekta, kažu, dograđena su dva prostora za skupno držanje pasa u kojima postoje natkriveni prostori u smislu kućica za pse, a koji osiguravaju sklanjanje pasa od nepovoljnih vremenskih uvjeta. Koliko je pasa u ta dva prostora, a koliko kućica nismo doznali.

– Prostori u dijelu u kojem se psi slobodno kreću i borave nisu natkriveni do trećine korisne podne površine, da im natkriveni dio predstavlja dodatni zaklon od nepovoljnih vremenskih uvjeta, kako je propisano novim Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje. Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da su pojedini prostori u objektu prekapacitirani s obzirom na broj pasa u odnosu na propisanu korisnu podnu površinu u skladu s novim Pravilnikom – piše u odgovoru inspekcije. Dodaju kako je prema Pravilniku ukupni maksimalni kapacitet skloništa 133 psa, a u trenutku nadzora zatečen je 101 pas.

Foto: Facebook

– U postupku su određene upravne mjere u svrhu popravljanja uvjeta držanja pasa u skloništu u pojedinim prostorima. Po okončanju postupka bit će pokrenut prekršajni postupak zbog neudovoljavanja propisanim uvjetima za držanje pasa u skladu s Pravilnikom – kažu nam iz Državne inspekcije.

Ne odgovaraju na pitanje ima li Sklonište dozvole za dvorišne prostore u kojima se psi slobodno kreću, što je sa psima u dvorišnom boksu te koji su to prostori prekapacitirani, ako je broj pasa manji od ukupnog kapaciteta. Dodaju samo kako je Pravilnikom dozvoljeno skupno držanje pasa u prostorima s kućicama te da će se držanje pasa u pojedinim prostorima u objektu morati uskladiti s odredbama novog Pravilnika. Kažu još kako Sklonište ima valjano Rješenje za djelatnost Ministarstva poljoprivrede. I iz Ministarstva poljoprivrede na naš upit ima li Sklonište dozvole za dograđene prostore samo ponavljaju kako Sklonište ima Rješenje prema kojem je upisano u Upisnik skloništa za životinje pod brojem SZŽ-008.

Odgovore na pitanja kako su građeni dodatni prostori u skloništu Pokupsko Cerje, odnosno imaju li dozvole, nismo dobili ni nakon ponovljenog upita. Od donošenja spomenutog Rješenja za djelatnost prošlo je gotovo cijelo desetljeće, a kad je doneseno dodatnih prostora nije bilo. Znači li to da takvi prostori u skloništima mogu nastajati da Ministarstvo i inspekcija o tome nemaju nikakva saznanja, osim ako im baš netko ne prijavi? Provode li se u skloništima redovne kontrole, jer ovi prostori u Pokupskom Cerju nisu od jučer. Hvalili su se njima i sami još prije nekoliko mjeseci na Facebook stranici. Istina, nazivali su ih šetnicom, a ne prostorom za skupno držanje pasa. No, kad je već obavljen inspekcijski nadzor, zašto nitko ne spominje gdje je infocentar, galerija pasa koji traže dom, kako se oni oglašavaju? Gdje se mogu vidjeti svi psi iz Pokupskog Cerja, tko im i na koji način traži dom? Ili će se to nadzirati i odluka donositi tek kad netko prijavi?