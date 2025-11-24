Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
STRAŠNA PRIČA IZ TEKSASA

Htjeli su ubiti sve muškarce pa žene i djecu pretvorili u seksualne robove: Otkriven zastrašujući slučaj

Shooting at ICE facility in Dallas
Foto: Jeffrey McWhorter/REUTERS/PIXSELL Ilustracija
1/3
Autor
Danijel Prerad
24.11.2025.
u 23:00

Ako budu osuđeni za saveznu zavjeru za ubojstvo u stranoj zemlji, Weisenburg i Thomas suočavaju se s doživotnom zatvorskom kaznom

Dvojica muškaraca iz sjevernog Teksasa optužena su u vezi s urotom koja je uključivala invaziju na otok kod Haitija, ubojstvo muškaraca na otoku i korištenje žena i djece kao seksualnog roblja, objavio je američki državni odvjetnik Jay R. CombsGavin Rivers Weisenburg (21) iz Allena i Tanner Christopher Thomas (20) iz Argylea imenovani su u optužnici koju je podigla savezna velika porota u Istočnom okrugu Teksasa, tereteći ih za zavjeru za ubojstvo, sakaćenje ili otmicu u stranoj zemlji i proizvodnju dječje pornografije.

Informacije predočene na sudu ukazuju na to da su se između kolovoza 2024. i srpnja 2025. Weisenburg i Thomas navodno urotili kako bi regrutirali i vodili nezakonite ekspedicijske snage na otok Gonave, koji je dio Republike Haiti, radi ostvarenja svojih fantazija o silovanju. Weisenburg i Thomas planirali su kupiti jedrilicu, vatreno oružje i streljivo, a zatim regrutirati beskućnike iz područja Distrikta Columbia da služe kao plaćeničke snage dok napadaju otok Gonave i izvode državni udar. Weisenburg i Thomas namjeravali su ubiti sve muškarce na otoku kako bi potom sve žene i djecu pretvorili u svoje seksualne robove.

Weisenburg i Thomas poduzeli su brojne otvorene radnje u svrhu provođenja svog plana invazije, uključujući izradu operativnih i logističkih planova, učenje haićanskog kreolskog jezika, regrutiranje drugih da se pridruže planu invazije te istraživanje i upis u škole kako bi stekli vještine relevantne za plan invazije. Thomas se čak prijavio u američko ratno zrakoplovstvo kako bi stekao vojne vještine relevantne za plan invazije. Weisenburg i Thomas također su optuženi za proizvodnju dječje pornografije u povezanoj točki optužnice.

Ako budu osuđeni za saveznu zavjeru za ubojstvo u stranoj zemlji, Weisenburg i Thomas suočavaju se s doživotnom zatvorskom kaznom. Ako budu osuđeni za saveznu produkciju dječje pornografije, obojica će se suočiti s najmanje 15, a najviše 30 godina zatvora.

Ovaj slučaj istražuju FBI, Ured za posebne istrage američkih zračnih snaga i policijska uprava Celine. Slučaj vodi pomoćnik američkog državnog odvjetnika Ryan Locker, priopćilo je američko Ministarstvo pravosuđa.
Slavni motel na Velebitu sablasna je ruševina: Kroz razbijene prozore huči vjetar, iz njega su iščupani i radijatori
Ključne riječi
Teksas invazija SAD

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar Ležeći Policajac
Ležeći Policajac
23:40 24.11.2025.

Texas je to, a ne miroljubiva balkanska Regija.

Avatar LittleTut
LittleTut
23:18 24.11.2025.

Klinci malo zabrijali.

Avatar Scuderia
Scuderia
23:13 24.11.2025.

To je više komedija. Čitao sam o tome na američkim medijima. Plan male djece.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja