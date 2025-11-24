Htjeli su ubiti sve muškarce pa žene i djecu pretvorili u seksualne robove: Otkriven zastrašujući slučaj

Dvojica muškaraca iz sjevernog Teksasa optužena su u vezi s urotom koja je uključivala invaziju na otok kod Haitija, ubojstvo muškaraca na otoku i korištenje žena i djece kao seksualnog roblja, objavio je američki državni odvjetnik Jay R. Combs. Gavin Rivers Weisenburg (21) iz Allena i Tanner Christopher Thomas (20) iz Argylea imenovani su u optužnici koju je podigla savezna velika porota u Istočnom okrugu Teksasa, tereteći ih za zavjeru za ubojstvo, sakaćenje ili otmicu u stranoj zemlji i proizvodnju dječje pornografije.

Informacije predočene na sudu ukazuju na to da su se između kolovoza 2024. i srpnja 2025. Weisenburg i Thomas navodno urotili kako bi regrutirali i vodili nezakonite ekspedicijske snage na otok Gonave, koji je dio Republike Haiti, radi ostvarenja svojih fantazija o silovanju. Weisenburg i Thomas planirali su kupiti jedrilicu, vatreno oružje i streljivo, a zatim regrutirati beskućnike iz područja Distrikta Columbia da služe kao plaćeničke snage dok napadaju otok Gonave i izvode državni udar. Weisenburg i Thomas namjeravali su ubiti sve muškarce na otoku kako bi potom sve žene i djecu pretvorili u svoje seksualne robove.

Weisenburg i Thomas poduzeli su brojne otvorene radnje u svrhu provođenja svog plana invazije, uključujući izradu operativnih i logističkih planova, učenje haićanskog kreolskog jezika, regrutiranje drugih da se pridruže planu invazije te istraživanje i upis u škole kako bi stekli vještine relevantne za plan invazije. Thomas se čak prijavio u američko ratno zrakoplovstvo kako bi stekao vojne vještine relevantne za plan invazije. Weisenburg i Thomas također su optuženi za proizvodnju dječje pornografije u povezanoj točki optužnice.

Ako budu osuđeni za saveznu zavjeru za ubojstvo u stranoj zemlji, Weisenburg i Thomas suočavaju se s doživotnom zatvorskom kaznom. Ako budu osuđeni za saveznu produkciju dječje pornografije, obojica će se suočiti s najmanje 15, a najviše 30 godina zatvora.

Ovaj slučaj istražuju FBI, Ured za posebne istrage američkih zračnih snaga i policijska uprava Celine. Slučaj vodi pomoćnik američkog državnog odvjetnika Ryan Locker, priopćilo je američko Ministarstvo pravosuđa.