Dvogodišnji dječak spašen nakon što je proveo 79 sati pod ruševinama

Spasilačka ekipa Ureda za izvanredne situacije Republike Turske u gradu Antakya spasili su sedmogodišnjeg dječaka koji je proveo 70 sati pod ruševinama zgrade nakon što su ga u četvrtak ujutro čuli kako zarobljen doziva pomoć. Iz ruševina spašen je i dvogodišnji dječak koji je tamo bio čak 79 sati. Oba su djeteta po izlasku iz ruševina zgrada kolima hitne pomoći prevezena u bolnicu. Spašavanje je izvedeno pomoću tunela kojeg su iskopali rudari i pomoću kojeg su uspješno došli do djece pišu 24 sata.

A two-year-old boy named Mert was rescued alive from the rubble after 79 hours of the earthquake.



📍 Hatay #earthquake pic.twitter.com/9VGs2mJyxC