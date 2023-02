Javio nam se šef hrvatskog tima u Turskoj: 'Tlo stalno podrhtava, radit ćemo koliko god treba'

Nakon dva dana putovanja i prijeđenih više od 2500 kilometara, koliko im je trebalo samo do grada Adana u kojem je prihvatni centar za sve ekipe spasilaca koji pristižu u pomoć, Hrvatski modul za urbano traganje i spašavanje Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite stigao je tijekom noći na četvrtak u pokrajinu Hatay na jugu Turske.

Tlo još podrhtava

Na putu ih je čitavo vrijeme pratio snijeg, a pred ciljem je putovanje bilo usporeno zbog uništenih ili zatvorenih prometnica. Ekipe s potražnim psima odmah su po dolasku na mjesto krenule s radom i podizanjem baze. Šef hrvatskog tima Tomislav Marević javio je da su svi članovi hrvatskog tima dobro, da rade na traganju čitav dan, bez prestanka te da im u informacijama o terenu pomaže lokalno stanovništvo.

– Do sada, nažalost, nismo pronašli nijednu živu osobu, ali svaka informacija koju dobijemo od svjedoka o mjestu gdje bi se mogle nalaziti unesrećene osobe kojima možemo pomoći jako nam je važna i to uzimamo kao prioritet. Radit ćemo koliko god bude trebalo. Lokalne vlasti odlučit će kad je akcija traganja i spašavanja završila. Nada još uvijek postoji – kazao je T. Marević.

[Razoran potres u 🇹🇷]

Situacija na terenu je iznimno teška, ali naš tim u suradnji s drugim timovima ulaže nadljudske napore kako bi pomogli i pronašli što više unesrećenih osoba iz ruševina. #EUCivilProtection pic.twitter.com/pKsEdOLfmu — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) February 9, 2023

Dodao je da tlo čitavo vrijeme podrhtava, a osjetili su i potres jačine 3,9 po Richteru. Situaciju pogoršava i činjenica da pada snijeg, a noći su hladne. U akciji traganja i spašavanja surađuju s kolegama iz Ukrajine s kojima razmjenjuju informacije i međusobno si pomažu. U hrvatskoj ekipi članova za urbano traganje i spašavanje nalazi se 40 ljudi s opremom i deset potražnih pasa, a do Turske su putovali u konvoju s desetak vozila u kojima su vozili i radne strojeve, ali i sve što je potrebno da njihov tim bude samodostatan.

Država u državi

– To znači da naš tim ničim ne opterećuje zemlju u nevolji. U ekipi su ljudi koji su postavili kamp koji kuhaju i brinu se o spasiocima. Dakle, naš tim ima grijane šatore s krevetima, imamo svoje sanitarne čvorove, kuhinju, skladišta za otpad, svoju hranu, svega dovoljno za najmanje 10 dana boravka na terenu za spasioce i pse. Dakle, funkcioniraju kao “država u državi”. Dogovoreno je s turskim kolegama da mi koji smo bliži ne putujemo avionima jer time domaćina opterećujemo organizacijom prijevoza, a to ne želimo. Tu su pomoć iskoristili spasioci koji dolaze s daljih lokacija, poput Meksika ili Njemačke. Prizori koji su ih zatekli su, vjerujem, traumatični, no naši su timovi utrenirani, certificirani za rad u najgorim uvjetima, znali su što ih čeka i znaju se nositi s tim – objasnio je Josip Granić, izvršni pročelnik HGSS-a. Hrvatska vlada danas je rekla da šalje Turskoj 820 tisuća eura pomoći, a Siriji 200 tisuća.

VIDEO Spasioci leže na ruševinama i slušaju glasove nadajući se da će pronaći preživjele