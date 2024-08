Dvjestota Večernjakova “Nedjelja” uskoro na kioscima

Kako smo zimovali prije 50 godina

Na skijanje nisu išli imućni, već građani koji su pazili na svoje zdravlje. Ponijeli bi špek i kobasice na Sljeme i skijali od jutra do mraka

U zimsko doba od Rijeke do Delnica vozili su tzv. snježni vlakovi. Putnici su zatim pješice stizali do podnožja vučnice koja bi ih prevezla do Petehovca, a skijaši su u to doba mogli koristiti tri skijaške staze u ukupnoj dužini preko 6000 metara