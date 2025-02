Tajna osamdesetih: Evo zašto smo nekad kupovali kavu u pola kilograma ambalaže

Zašto se kava pakirala u pogrešnu ambalažu?

U kaotičnim osamdesetima, kada je gorivo bilo luksuz, struja dolazila na bonove, a banana više simbol moći nego voće, trgovci su smišljali sve moguće trikove kako bi zaobišli restrikcije. Jedan od najpoznatijih? Pakiranje kilograma kave u manje vrećice, kako bi se izbjegle nametnute kvote i umjetna ograničenja. I nije samo kava bila na meti – šećer, deterdžent i ulje imali su svoje ‘alternative’ u prepakiravanju, kako bi potrošači mogli doći do prijeko potrebnih proizvoda.

Foto: Večernji list

Snijeg, Antarktika i ledene ekspedicije

A dok se nekadašnji kupci bore s nestašicama, današnji avanturisti bore se s pravim zimskim izazovima. Bivši ministar obrane, Ante Kotromanović, vodi nas na putovanje života – na vrh Antarktike! U ekstremnim uvjetima, gdje je hladnoća toliko snažna da ne možete osjetiti vlastite prste, uspio je doći do legendarnog vrha Mount Vinson. Što ga je natjeralo da krene na ovu smrznutu avanturu i kako je preživio -33°C? Njegova nevjerojatna priča donosi sve odgovore.

Foto: Večernji list

Grenland – raj ili zaleđeni pakao?

Zamislite da živite na mjestu gdje nema cesta između gradova, a jedini način da stignete do sljedećeg naselja je let avionom ili vožnja brodom – ako vrijeme to dopusti. Hrvatski psihijatar Goran Mijaljica podijelio je iskustvo života na Grenlandu, gdje su zime brutalne, dani beskrajni, a beskućnici su realnost koja se rijetko spominje.

Kad je snijeg bio šećer – priča Marije Sekelez

Glumačka legenda Marija Sekelez vraća nas u djetinjstvo, kada su zime bile prave, a prve pahulje doživljavane kao čarolija. "Mislila sam da je snijeg šećer!", prisjeća se, a kroz njezin intervju osjetit ćete toplinu prošlih vremena, kada su se serije snimale u snježnim planinama, bez CGI efekata i umjetnog snijega.

Foto: Večernji list

Turističke vožnje po Mjesecu – bliže nego što mislite!

Nostalgija nije jedina koja nas vodi u prošlost – NASA planira povratak na Mjesec, a ako sve prođe prema planu, 2031. mogli biste se voziti po Moru Tišine! Hoće li budućnost zaista donijeti svemirske putničke letove ili je sve to samo bajka?

Vino, pršut i tajne gastronomije

Kako izabrati najbolje vino? Najbolji hrvatski sommelier Kristijan Harjač otkriva trikove za odabir savršene boce, dok legendarni drniški pršutar Drago Pletikosa priča kako je njegova delicija osvajala i britansku kraljicu.

Foto: Večernji list

Zašto ne smijete propustiti ovo izdanje?

Večernjakov zimski nedjeljni specijal donosi priče koje se ne čitaju samo jednom – one se prepričavaju i inspiriraju. Bilo da vas zanima avantura, putovanja, nostalgija ili priče o ljudima koji pomiču granice, ovo izdanje magazina donosi sve to.

Potražite specijal Nedjelja uz Večernji list 9. veljače na svim kioscima i krenite na putovanje kroz vrijeme, prostor i emocije!

Foto: Večernji list