Najbolje serije su „Most“, „Breaking Bad“ i „Mućke“, odmah za njima su „Twin Peaks“, „Žica“, „Igra prijestolja“, „Crno ogledalo“

Zlatno doba TV serija protutnjalo je tijekom deset godina, od 2008. i pojave „Breaking Bada“, pa završno s 2018. i genijalnom brazilskom krimi-političkom serijom „Mehanizam“, posljednjom velikom serijom s najvišim umjetničkim, estetskim i vizualnim okvirima. Unutar tih deset godina bio je pravi privilegij uživati u raskošnim djelima genijalnih autora, koji su znali održati godinama priču na najvišoj razini, a ekipa HBO-a je s „Igrom prijestolja“ doslovce posramila Hollywood spektaklom iza kojeg stoji jaka priča, a te tenzije razvukle su se do dan danas sjajnim prednastavkom „Zmajeva kuća“.

Dakako, bilo je i prije ovog desetljeća sjajnih serija, poput „Twin Peaksa“ i „Žice“, ali je to razdoblje dominantno obilježeno humorističnim trakavicama (neduhovitim uglavnom, izuzev „Mućki“) i sapunicama. Nakon 2018. došlo je pak do hiperprodukcije i ponavljanja, i od tada do danas nismo dobili nijednu veliku seriju koja bi bila vrijedna duljega gledanja.

Robert Bubalo

1. Most (2011.)

38 epizoda

SVT1, DR1

Dansko-švedska serija izbacila je jedan od najoriginalnijih ženskih likova: detektivku Sagu koja se „uz pomoć“ Aspergerova sindroma, zbog izostanka emocija, s lakoćom koncentrira na komplicirane spirale zločina. U ovoj seriji je sve, od izbora glumaca (u prve dvije sezone igra i legendarni Kim Bodnia), načina snimanja (korištenje drona, što je kasnije kopirano u domaćim „Novinama“), dramaturškog ritma, redateljske vizije do soundtracka grupe Choir of Young Believers i nezaboravne „Hollow Talk“ toliko neponovljivo da su još u doba emitiranja ove serije snimljena čak tri njezina remakea.

2. Breaking Bad (2008.)

62 epizode

AMC

Walter White, Jesse, Hank, Gus Fring, Saul, Hector Salamanca… nezaboravna lepeza likova u ovoj kriminalističkoj drami prepunoj adrenalina izazvala je kolektivnu nesanicu jer su mnogi, poput mene, sumanuto gledali epizode jednu za drugom, zaboravljajući pri tome da postoji stvarni život. Drama profesora kojega život otjera s one strane zakona i prisili na suradnju s najokorjelijim zlikovcima, vješto je vođena autorskom rukom Vincea Gilligana koji je stvorio neke od najšarmantnijih zlikovaca, najdosjetljivijih dramaturških prevrata te ponajboljih akcijskih scena u pustinji.

3. Twin Peaks (1990.)

48 epizoda

ABC

David Lynch udario je temelje modernim TV serijama, a do danas je njegov „Twin Peaks“ ostao najoriginalnija. Sve je u „Twin Peaksu“ uvrnuto, a ujedno i tako vješto sročeno da nam se taj neobični svijet čini posve normalnim. Pečat seriji svakako je udario Angelo Daniel Badalamenti svojom vječnom glazbom, a potom i Kyle MacLachan u ulozi inspektora Dalea Coopera, koji je stalno u potrazi za dobrim pitama od borovnica, glumac koji je u Lynchovim filmovima savršeno funkcionirao, ali izvan njegova ambijenta praktički se nije snašao. Često koketirajući s bizarnosti, Lynch je stvorio priču koji će još dugo sjajiti svježinom i originalnošću jer ovo je naprosto nemoguće kopirati.

4. Mehanizam (2018.)

16 epizoda

Netflix

Pomalo nezapaženo ova je serija protutnjala pokraj većine onih koje se noćima bingeaju jer naprosto u samoj najavi i nema ništa atraktivno: od naziva serije, preko glumačke ekipe do samog sadržaja koji Europljanima djeluje nezanimljivo. A zapravo se radi u pravoj poslastici koja se gleda u dahu, krimi trileru o najvećoj korupcijskoj aferi u povijesti, „Car Wash“, u koju je bio umiješan i sadašnji brazilski predsjednik Lula. Serija s lakoćom opisuje povezanost naftnog biznisa s politikom i kartelom brazilskih gospodarstvenika, u koji su umiješani i neki libanonski doseljenici. Priča počinje kada lokalni policajac u kantama za smeće jedne lokalne praonice automobila pronađe uništene papire s milijunskim iznosima i krene tragati, no nakon par epizoda ga ubiju… Ovdje vas čeka najnevjerojatniji prevrat ikada.

5. Igra prijestolja (2011.)

73 epizode

HBO

Ovakav raskošni spektakl s toliko sjajnih likova, beskrajno maštovitom scenografijom, kostimografijom i specijalnim efektima neviđen je u povijesti serije i filma. Jer „Igra prijestolja“ traje 70-ak sati i pri tome nimalo ne uzmiče, ne pada, a jeza koja je prisutna od početka do kraja ne popušta stisak ni za milimetar. Jako griješe oni koji propuštaju pogledati ovu seriju jer televizija nikada nije niti će donijeti išta tako spektakularno – zastrašujuću verziju Rimskoga Carstva sa svim ljudskim izopačenostima. Svaki detalj ove serije nosi golemu simboliku.

6. Žica (2002.)

60 epizoda

HBO

Ideja da se kroz pet sezona obradi pet bolnih točaka Baltimorea – brodogradilište, droga, javna uprava, mediji i obrazovanje – a da pri tome junaci ostanu isti i da se kroz seriju provlači središnja tema rasne netrpeljivosti i opće korumpiranosti, možda i nije dosegla neku basnoslovnu gledanost, ali je ostavila velikog traga kod zahtjevnije publike. Osim toga činjenica da u seriji glume mahom naturščici daje dodatnu snagu priči jer nepoznati glumci daju veću dozu uvjerljivosti. „Žica“ je priča o modernom zapadnom svijetu koji se guši i umire pod snažnim stiskom pohlepe i nejednakosti.

7. Crno ogledalo (2011.)

27 epizoda

Channel 4, Netflix

Ovo je jedina serija u ovom izboru koja nema priču u kontinuitetu, već je svaka epizoda zasebna. No ipak, sve njih veže bliska, distopijska budućnost, u kojoj se kriminal premješta u sferu umjetne inteligencije, robotike i digitalne svakodnevice. „Crno ogledalo“ pomaže nam da shvatimo koliko je budućnost uz svesrdnu pomoć tehnologije klizava i kako nam ta tehnologija može uništiti razum. No serija otvara i neka pitanja koja su već danas prisutna, poput ocjenjivanja ljudi ili pokušaja da se dosegne digitalna besmrtnost.

8. Propovjednik (2016.)

43 epizode

AMC

Crna horor-komedija temeljena na genijalnom stripu koji su osmislili pisac Garth Ennis i umjetnik Steve Dillon toliko je blasfemična da je pravo čudo da vjerske zajednice nisu tražile, u najmanju ruku, da je se zauvijek zabrani. Bog je pobjegao iz Neba i juri motorom srednjim zapadom Amerike u društvu zgodne plavuše, Hitler je pobjegao iz Pakla jer ga tamo svi ponižavaju, a za njim u potragu ide sam Vrag. A cijeli taj poremećeni kozmos pokušavaju vratiti u normalu jedan kriminalni svećenik bijelac, njegova djevojka crnkinja i irski vampir. Bolesno zabavno.

9. Domovina (2011.)

96 epizoda

Showtime

Pozadinsku priču o CIA-i u tajnim službama koje se suočavaju s islamističkim terorom, američkim desničarima, Irancima, Rusima, Arapima, i mnogim drugim nevoljama, predvodi sjajna Claire Denis u ulozi agentice Carrie Mathison koja pati od bipolarnog poremećaja. Kao da cijelo vrijeme gledamo vijesti iz svijeta, samo što je ovdje doživljaj pojačan glumcima, glazbom, efektima. Možda ovo i nije prava istina o CIA-i, ali nikada dosad nismo vidjeli ovakav prikaz najmoćnije tajne službe na svijetu – s jedne strane ranjiva, a s druge strane puna sjajnih agenata s rješenjima koja su naprosto genijalna.

10. Expanse (2015.)

62 epizode

Syfy, Amazon

Ovo je čista svemirska simfonija koja nas uvodi u svijet hladnoratovskog svemira. Radnja se odvija u Sunčevu sustavu u kojem Zemljani, Marsovci i Belteri (ljudi koji žive na brojnim svemirskim postajama) žive u tenzijama koje eskaliraju nakon što se pojavi izvanzemaljska tvar koja postaje moćno oružje u rukama onoga tko je se dokopa. Manjak dobrih dijaloga nije uspio uništiti priču koja je vrlo intrigantna i na neki način omalovažava “Zvjezdane staze” koje su se bavile izmišljenim svjetovima, umjesto da se, poput “Expansea” koncentriraju na svemir oko nas.

Jelena Ružić

Neke su mijenjale diskurs („Seks i grad“), neke su bile instant-hitovi („Crno ogledalo“), neke su odgojile generacije („Mućke“), a neke su već od prve epizode, premda su relativno novijeg datuma, postale moderni klasici i sastavni dio opće kulture koji su stvorene za tzv. bindžanje („Breaking Bad“, „Igra prijestolja“). Razni žanrovi su tu, ali među prvih pet smjestila su se čak tri sitcoma (od toga dva koje potpisuje isti kreator). Jednostavno, komedije su puno kvalitetnije u formi serija nego u formi filmova i zato zaslužuju ovoliko mjesta.



1. Mućke (1981.)

64 epizode

BBC

Definitivno najbolja serija ikad snimljena i teško da će je nešto nadmašiti. Ne samo da su Del Boy i Rodney, ali i djed te ujak Albert, toliko univerzalni likovi, posebice za naš Balkan, nego su uspjeli da „Mućke“ postanu gotovo kao religija. Prelako ih je zavoljeti, a koliko su u stanju nasmijati toliko mogu i ganuti do suza. I zaslužili su postati milijunaši!

2. Bez oduševljenja, molim (2000.)

120 epizoda

HBO

Serija – ni o čemu. O apsurdnim situacijama koje su toliko neprepričljive, ali koje Larry David tako precizno detektira, a još smješnije oživi na ekranima. Nakon „Mućki“ koje su zauvijek broj jedan, čak iako je drukčiji humor u pitanju, ovo remek-djelo nešto je najzabavnije što se snimilo.

3. Breaking Bad (2008.)

62 epizode

AMC

Remek-djelo koje je u svojih pet sezona donijelo najbolji razvoj jednog lika u povijesti. Kako je moguće da je profesor Walter White tako i na takav način evoluirao, genijalnost je zbog koje je nemoguće ne navući se na seriju. Grickanje noktiju, čupanje kose i nervoza zbog nestrpljenja oko iduće epizode uključeni su u seriju.

4. Igra prijestolja (2011.)

73 epizode

HBO

„Igra prijestolja“ u kontekstu serija su isto što i „Zločin i kazna“ u književnosti. Nešto, dakle, što se radi opće kulture treba pogledati. I baš kao i s Dostojevskim, jednom kad se krene gledati/čitati, nemoguće je stati. Toliko detalja, filozofije, sjajno razrađene priče koja je tako komplicirana… Jednostavno, briljantno!

5. Seinfeld (1998.)

180 epizoda

NBC

To što su Jerry Seinfeld i Larry David napravili vrijedno je svakog divljenja. Vrhunski bezvremenski humor, šale koje su i danas aktualne i smiješne, četvero prijatelja od kojih bi svatko mogao imati seriju o sebi, jednostavno znače seriju koju bi trebalo staviti u lektire na predmetu „dobar humor“.

6. Obitelj Soprano (1999.)

86 epizoda

HBO

Ono što je „Kum“ u filmskom svijetu, „Sopranosi“ su u serijskom. Sjajna produkcija, odlično raspisani likovi, scenarij… Sve je ukomponirano u paket zbog kojeg su „Sopranosi“ najfilmskija serija ikad. A tek sa završetkom koji je podijelio obožavatelje, jednostavno je nemoguće voljeti ovu seriju.

7. Crno ogledalo (2011.)

27 epizoda

Channel 4, Netflix

Jedna od najuznemirujućijih serija ikad. Distopija u prekrasnoj, čistoj scenografiji, jasnih i jednostavnih linija djeluje zastrašujuće, a opet nemoguće je prestati gledati. Svaka epizoda funkcionira kao samostalan film zbog čega se uvijek može, onako nasumično odabrati neka epizoda i pogledati.

8. Narcos (2015.)

30 epizoda

Netflix

I „Narcos“ i „Narcos: Meksiko“ (mada, malo više kolumbijski „Narcos“ i priča o Pablu Escobaru) zaludjeli su svijet u trenu. Razmjeri moći koju je Escobar imao prikazani su na dosad najslikovitiji način. Kombinacija sjajne glazbe, vjerne rekonstrukcije događaja, odlične razrada likova i neispraznog scenarija, neodoljiv su mamac.

9. Poslije života (2019.)

18 epizoda

Netflix

Ova serija našla se na popisu zbog jednog razloga. Važna je i sjajna u svom prikazu nošenja s tugom i gubitkom. Malo što je životnije prikazano od toga u ovoj seriji. Plus, tu je fantastični Ricky Gervais s kojim je nemoguće ne smijati se, čak i onda kad plačete, što je u ovoj seriji poprilično često.

10. Seks i grad (1998.)

94 epizode

HBO

I danas je više-manje aktualno sve što je „Seks i grad“ donio prije četvrt stoljeća. Puno je mana u ovoj seriji, no fenomen je da time nije umanjen ili narušen njezin kultni status. Serija je ovo koja je utemeljila svojevrsno „žensko pismo“, a na kojem su nastali brojni, doduše manje utjecajni, uraci kasnije.

Samir Milla

Više sam puta spominjao u godišnjim izborima za najbolje TV serije da možemo biti sretni jer živimo u doba moderne TV produkcije. Naracija u TV serijama evoluirala je iz zabavne forme u moćan oblik umjetničkog izraza koji oblikuje našu kulturu. Budžeti današnjih serija puno su veći nego prije 20 godina, a glumci s A liste sve češće igraju neke od glavnih uloga. U konačnici, najbolje serije svih vremena ne samo da zabavljaju već i potiču gledatelje na razmišljanje, postavljajući pitanja i istražujući dubinu ljudskog iskustva na način koji je do tada bio rezerviran za filmsko platno. Što se tiče broja 1, tu za mene dileme nema. Vince Gilligan i njegova ekipa napravili su seriju koja je mnogima nešto najbolje što su gledali na TV-u.

1. Breaking Bad (2008.)

62 epizode

AMC

"Breaking Bad" briljantna je serija koja prati transformaciju Waltera Whitea iz skromnog učitelja u nemilosrdnog narkobosa. Sjajno napisana i režirana, serija se ističe složenim likovima, moralnim dilemama i napetom radnjom. Cranstonova izvedba je izvanredna, a serija kao cjelina postavlja nove standarde u kvaliteti televizijske produkcije.

2. Twin Peaks (1990.)

48 epizoda

ABC

"Twin Peaks" kultna je serija Davida Lyncha koja spaja misterij, horor i nadrealizam. Istražujući ubojstvo Laure Palmer, serija osvaja svojom atmosferom, bizarnim likovima i intrigantnom pričom. Lynchova jedinstvena vizija i sposobnost stvaranja napetosti i zagonetki čine "Twin Peaks" nezaboravnim i revolucionarnim televizijskim iskustvom.

3. Nasljeđe (2018.)

39 epizoda

HBO

"Nasljeđe" (Succession) oštra je satira o moći i disfunkcionalnoj obitelji Roy koja kontrolira medijsko carstvo. Serija briljira složenim likovima, inteligentnim scenarijem i napetom dinamikom. Brian Cox kao nemilosrdni patrijarh predvodi izvanrednu glumačku postavu. "Nasljeđe" majstorski istražuje ambiciju, izdaju i korupciju u suvremenom korporativnom svijetu.

4. Obitelj Soprano (1999.)

86 epizoda

HBO

"Obitelj Soprano" revolucionarna serija je koja prati život mafijaškog šefa Tonyja Soprana. Duboko istražujući obiteljsku dinamiku i psihološke aspekte kriminala, serija se ističe kompleksnim likovima, vrhunskim scenarijem i izvanrednom glumom, posebno Jamesa Gandolfinija. "Sopranosi" redefiniraju TV dramu, spajajući nasilje i introspekciju na nezaboravan način.

5. Žica (2002.)

60 epizoda

HBO

Iako nikad nije doživjela veliki komercijalni uspjeh ni osvojila neku veliku televizijsku nagradu, mnogi kritičari seriju "Žica" smatraju najboljom televizijskom serijom svih vremena i jednim od najboljih primjera fikcije 2000-ih godina. Najjačom i najistaknutijom karakteristikom serije smatra se njezin izrazito realan portret urbanog života, ljudskih ambicija te dubokog i potresnog istraživanja društvenih i političkih tema.

6. Seinfeld (1998.)

180 epizoda

NBC

"Seinfeld" je mnogima jedna od najboljih humorističnih serija svih vremena. Prati svakodnevne zgode Jerryja Seinfelda i njegovih prijatelja u New Yorku. Serija briljira jedinstvenim humorom i besprijekornim scenarijem, uspješno ismijavajući trivijalnosti modernog života. Likovi su nezaboravni, a njihov cinizam i egoizam pružaju osvježavajući odmak od tradicionalnih sitcom formula.

7. Mućke (1981.)

64 epizode

BBC

"Mućke" su britanska serija koja briljira duhovitim prikazom londonske radničke klase. Likovi, predvođeni snalažljivim Del Boyem i naivnim Rodneyjem, nude humor i toplinu kroz svakodnevne borbe i snove o bogatstvu. Serija kritički oslikava društvene slojeve, uz neiscrpnu dozu šarma i genijalne komedije.

8. Zona sumraka (1959.)

156 epizoda

CBS

Kultna antologijska serija koja istražuje neobične i nadnaravne priče s dubokim društvenim komentarima. Svaka epizoda nudi jedinstvenu kombinaciju horora, fantastike i psihološke drame, potičući gledatelje na razmišljanje o ljudskoj prirodi i moralnim dilemama. Kreativnost i napetost serije čine je bezvremenskim klasikom.

9. Crna Guja (1983.)

24 epizode

BBC

Legendarna britanska komedija koja kroz četiri povijesna razdoblja prati smicalice sebičnog Edmunda Blackaddera. S oštrim humorom, briljantnim dijalozima i satiričkim prikazom povijesti, serija se izdvaja kao vrhunsko djelo. Atkinsonova izvedba i duhovite društvene kritike čine je nezaboravnim klasikom britanske televizije.

10. Oz (1997.)

56 epizoda

HBO

"Oz" je mračna i intenzivna serija koja pruža realističan i brutalno iskren prikaz života u zatvoru. Kroz kompleksne likove i intrigantne zaplete serija istražuje teme nasilja, moći i preživljavanja. Sirova emocionalna snaga i hrabra naracija čine "Oz" pionirskim djelom u žanru zatvorske drame, pomičući granice televizijskog pripovijedanja.