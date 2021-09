Dva mjeseca žive bez restrikcija. Nema Covid potvrda, obveze nošenja maski. Evo kakva je situacija s koronom

U Velikoj Britaniji živi se bez restrikcija. Vlada Borisa Johnsona u srpnju je odlučila ukinuti ograničenja pa tako nema više društvenog distanciranja, ograničenja okupljanja i obveze nošenja maski. Za razliku od mnogih drugih zemalja - čak i nekih s većom stopom cijepljenja od Velike Britanije - ovdje nije potreban dokaz o cijepljenju za ulazak u restoran, prisustvovanje masovnim događajima ili za ulazak u noćne klubove. Učenici i učitelji u školama ne moraju nositi zaštitne maske, unatoč prigovorima sindikata i službenika javnog zdravstva.

No, Britancima se ovih dana savjetuje nošenje zaštitnih maski u prepunim zatvorenim prostorima. No, premijer Boris Johnson redovito se pojavljuje u prepunom, slabo prozračenom Domu parlamenta bez maske. To ide na ruku kritičarima koji smatraju da je vladina strategija borbe protiv pandemije loša i oslanja se na visoku stopu cijepljenja kako bi suzbila širenje koronavirusa. No, zbog dolaska hladnijeg vremena javlja se zabrinutost jer se očekuje novi val koronavirusa, piše AP.

Layla Moran, oporbena zastupnica liberalnih demokrata koja vodi parlamentarnu skupinu za koronavirus rekla je da neke britanske bolnice već bilježe veći broj pacijenata zaraženih virusom na odjelima intenzivne njege, iako priznaje da je dnevni broj zaprimljenih pacijenata na razini od otprilike petine one koja je zabilježena na vrhuncu pandemije u siječnju.

I dok je broj slučajeva koronavirusa povećan kada su ovog ljeta ukinuta ograničenja, broj smrtnih slučajeva nije porastao. No, zimski mjeseci, kada su respiratorne bolesti obično najviše, mogle bi donijeti dodatni izazov, piše AP.

"Ako vlada ne počne mijenjati strategiju, mislim da ove zime nećemo moći spriječiti najgore", rekla je Moran. Vlada pak tvrdi da njezin plan zasad funkcionira, no da se sve može promijeniti ako će biti potrebno.

Velika Britanija je često išla svojim putem tijekom pandemije. Zdravstvene vlasti kockale su se s razmakom od dva do tri mjeseca između doza, umjesto s tri do četiri tjedna koja su preporučili proizvođači cjepiva. Prema njima to se isplatilo, jer su studije pokazale da je duži razmak barem jednako učinkovit u borbi protiv Covid-19, a možda i više.

Britanija je i po pitanju cijepljenja djece išla svojim putem. Kad su SAD, Kanada i veći dio Europske unije proširili cijepljenje na djecu između 12 i 15 godina, Ujedinjeno Kraljevstvo je odustala rekavši da je zdravstvena korist za djecu marginalna. Tada je Britanija ipak odlučila cijepiti tu dobnu skupinu - ali u početku jednom dozom, a ne dvjema.