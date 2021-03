Dumbović o nestalim šleperima: To je najogavnija laž

Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović komentirao je u večerašnjem Otvorenom napade građana koji su nezadovoljni jer se na Banovini dva mjeseca nakon potresa ruše objekti u državnom vlasništvu, a kuće još nisu na redu.

- Govoriti da su nestala tri šlepera materijala, to su najogavnije laži. Ljudi lažu da bi prodali priču. Je li vi mislite da sam ja 100 komada sira uzeo i odnio svojoj kući. Kad to ponovite više puta, onda to postaje istina - kazao je Dumbović.

Istaknuo je da je Petrinja u zadnjih 20 godina zapostavljena i sa cijelom je Banijom zaostajala u razvoju.

- Puno se socijalnih problema nagomilalo. Prvih desetak dana smo improvizirali. Erupcija humanitarne pomoći zatrpala je grad, a barem 70 posto ljudi uzelo je da nije moglo više uzeti. Bio je nered i bilo je propusta, ali sam prvih 10 dana bio sam, bez komunikacije, kazao je gradonačelnik Petrinje, pa dodao da je svaki šleper dopratila policija s kamerama.

- Nek dođe ministar ovdje i neka kaže da to nije istina. Oni koji su uzeli nešto više - svaki je čovjek na Baniji trebao biti policajac - da to prijavi - dodao je Dumbović.

Proturječila mu je Silvija Popović iz Inicijative Petrinjsko proljeće i zamolila gradonačelnika da poštuje svoje sugrađane ne optužuje ih na javnoj televiziji da lažu. Dumbović ju je prozvao da u Petrinji nije bila 15 godina, a vratila se nekoliko dana nakon potresa.

- Mi smatramo da malverzacije zaista postoje. Tražili smo popis donacija od Grada i zamolili da znamo kad će biti raspodijeljene - a to ne znamo. Gdje su obavijesti i stupići za koje danonoćno apeliramo već dva mjeseca. Napišite konkretno - gdje i kad se dijeli. Nije trebalo doći do ružnog ispoljavanja nezadovoljstva, kao ni da inicijativa građana uzme stvar u svoje ruke. Ako vidite na zbog kapaciteta i kompetencije ne možete - zatražite pomoć, kazala je Silvija Popović.

Dodala je da su službenim putem poslali apel za zapošljavanjem ljudi. Nacionalni stožer su pitali zašto država ne može poslati druge ljude da pomognu, a oni su im odgovorili da čekaju službeni zahtjev gradonačelnika.



- Radi se o političkom ping-pongu. Bliže se izbori. Poruka svima, i državnom vrhu je 'Odmaknite se od politike'. Komunikacija je katastrofalna. Grad treba pomoć u kapacitetu i kompetenciji. Npr. lista uklanjanja objekata koju Grad treba predati stožeru čeka se predugo. Gradonačelniče, rekli ste da ste zaposlili 150 ljudi, a mi pitamo. 'Kojeg kadra?', nastavila je Popović.



- Vi ste toliko nebuloza rekli o funkcioniranju lokalne samouprave. Ja vam neću biti edukator. Pitali ste me 'Gradonačelniče, kad ćete smanjiti PDV'. Nemate osnovnog znanja, uzvratio je Dumbović, na što je Popović odgovorila da to nisu njezina pitanja, nego pitanja građana.

Ivica Poljičak, državni tajnik u Ministarstvu kulture kazao je kako stanje na Banovini nije tako kaotično. Stanje je teško i ne može biti jednostavno nakon onakvog razornog potresa. Postavljeno je 1594 kontejnera i mobilnih kućica. Napravljen je 1931 priključak struje. Podijeljeno je 853 tisuće tona hrane, kazao je. Komentirajući revolt građana rekao je: Ne možemo na temelju jedne šibice suditi o cijeloj kutiji.

- Proces sanacije ide u dobrom smjeru, zamašnjak se pokrenuo. Na elementarnim potrebama, smještaju i hrani su svi položili test i velika zahvala na tome svima koji su doprinijeli. Krenuo je proces prijava za obnovu. Može li brže - može, ali stanje nije kaotično. Stožeri se sastaju, komuniciramo i inzistiramo na transparentnosti, dodao je Poljičak.

Stjepan Kostanjević, gradonačelnik Gline kazao je da su na prostoru grada Gline postavljena 582 kontejnera. Kontejnersko naselje se završava i nadamo se da će prvi građani u kontejnere ući za 10 dana. Nove se štete prijavljuju nakon svakog potresa, dodao je te poručio kako ne treba stvarati paniku jer se stvari odvijaju po planu. Zahvalio se svim službama koje su, kaže, na terenu od prvog dana.

- U redove su dolazili i oni koji su trebali i koji nisu. Čak i oni koji su prolazili kroz Petrinju, a znali su kad se nešto dijeli. Pod maskama su dolazili oni koji imaju dobre dohotke, zelene kuće i koji su se čak i ljutili kad im netko to ne doveze do kućnog praga, kazao je Dumbović.

