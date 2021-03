Petrinjcima prekipjelo: Odavde ne idemo dok se donacije ne podijele

Ono što je iz Grada nama bilo najavljeno, da će se građevinski material podijeliti ovisno o vrsti naljepnice, uz potpise onih koji taj materijal primaju nije se ostvarilo, rekao je to u četvrtak navečer Ivo Vranić – Buva, predstavnik Inicijative branitelja Petrinje koja je cijeli dan dežurala ispred skladišta građevinskog materijala petrinjskog Komunalca.

Zbog toga je došlo i do verbalnog sukoba s petrinjskim gradonačelnikom Darinkom Dumbovićem koji je popodne pozvao i policiju ispred skladišta materijala.

>> VIDEO Intervenirala i policija

„Jedan dio građana traži sve odmah, danas, kako bi došli do toga, međutim do sada je napravljeno puno nereda kad je u pitanju humanitarna pomoć i to mora ostati iza nas. Ja neću dozvoliti da se daje tako i dalje i da u Petrinji radi tko što hoće", rekao je Dumbović.

No, iz Inicijative branitelja ne odustaju te će i dalje obilaziti skladište kako se materijal ne bi odvezao.

>> VIDEO Petrinjci verbalno napali gradonačelnika

„Već duže vremena u Petrinji vlada nezadovoljstvo. Mi uopće ne znamo dijeli li se materijal, a on dolazi. Došlo je bilo na ciglanu skoro 300 tona građevinskog materijala, a ne zna se kome je otišlo. To je problem, podijeljeno je, a ne znamo gdje", kazao je Vranić dodavši da su u srijedu vidjeli kako je stigla veća količina novog materijala i kako nisu htjeli da se s njim ponovi kao što je bio slučaj ranije. Stoga će obilaziti skladište kako bi se uvjerili da će materijal biti podijeljen kome treba.

„Sada su rekli da će od ponedjeljka dijeliti materijal transparentno. To mi uvijek i želimo, a onaj koji uzme što mu ne treba za to neka i kazneno odgovara. No, puno ljudi ni ne zna da išta može dobiti i gdje, a građe ima. I to smo htjeli promijeniti, da se službe napokon organiziraju kako bi ljudi mogli popravljati svoje kuće. To je trebalo od samog početka biti“, rekao je Vranić.

>> VIDEO Petrinjci pred skladištem 'Komunalca'

U srijedu je u Petrinju stigla velika količina građevinskog materijala od strane slovenskih i bosanskohercegovačkih donatora. Šleperi drvene građe, cementa, crjepova i drugog materijala istovarili su svoju robu u skladišta, a Inicijativa branitelja Petrinje očekivala je njegovu podjelu. Kada su vidjeli da podjele nema, odlučili su čekati ispred skladišta dok se materijal ne podijeli onima kojima treba. Sada najavljuju kako će na skladište paziti sve do ponedjeljka, za kada je obećana raspodjela Petrinjcima.

Dumbović je za RTL Danas kazao da iza svega stoji Mostova članica.

- Gospođa Šakov je to, ona je spasiteljica svih medija i slikanja - nešto što je zatvoreno prije 14 dana i ona je otkrila Ameriku. Ona je iz Mosta. Oni ni ne znaju koju štetu rade Petrinji. Nismo to zaslužili. Ispadamo kao da smo kauboji bez reda, kao da na silu stvaramo. Što sam doživio danas kad sam primio ministricu regionalnog razvoja, nisam mogao vjerovati. Ovo danas nije normalno, ja idem do kraja, neću posustati.