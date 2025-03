Dugoočekivana prometnica: Od Virovitice do Zagreba uskoro za samo 60 minuta

Dionica brze ceste od Virovitice do Špišić Bukovice bit će gotova ove godine, a napreduju i radovi na potezu od Bjelovara prema Virovitici. Završetkom ove dugo priželjkivane prometnice, iz Virovitice će se do Zagreba stizati za 60 minuta, što će znatno skratiti put. Ministar Oleg Butković ističe kako će ova cesta doprinijeti gospodarskom rastu i poboljšanju kvalitete života stanovnika Virovitičko-podravske županije.

– Dionica od Virovitice do Špišić Bukovice izuzetno je važna trasa, koja se radi u okviru brze ceste Bjelovar – Virovitica – Terezino Polje. Dionica od Zagreba prema Bjelovaru, koja uključuje Farkaševac, već je aktivna i trebala bi biti završena u roku od godine dana. Naš je cilj u sljedećem razdoblju spojiti Viroviticu s Bjelovarom. Ugovorili smo i prvu dionicu od Bjelovara prema Virovitici, koja se proteže na prvih deset kilometara do Bulinca. Radovi bi trebali započeti tijekom ljeta, točnije nakon završetka arheoloških radova koji su u tijeku. Ove godine raspisat će se natječaj za nastavak gradnje te dionice u dužini od desetak kilometara do Velike Pisanice, a sljedeće godine planiramo raspisati natječaj za ostatak do Špišić Bukovice, čime bi brza cesta bila u potpunosti dovršena. Što se tiče financiranja, dio sredstava bit će osiguran iz EU fondova, dok će ostatak biti financiran iz državnog proračuna i proračuna Hrvatskih cesta. Sada je ključno završiti projektnu dokumentaciju i osigurati ubrzano izvlaštenje što će omogućiti izdavanje građevinske dozvole – naveo je Butković.

Radovi između čvorišta Virovitica i čvorišta Špišić Bukovica, u dužini od četiri kilometra, vrijedni su 20 milijuna eura. – Naša županija nema ni jedan kilometar brze ceste ili autoceste, a do prve autoceste udaljeni smo otprilike 70 kilometara. Ova brza cesta neće samo doprinijeti razvoju gospodarstva nego će poboljšati i prometnu povezanost sa Zagrebom, a time i ostatkom Hrvatske – istaknuo je pak župan Igor Andrović. Obnovljena je i zgrada željezničkog kolodvora u Virovitici. Ove se godine, inače, obilježava 140 godina od dolaska željeznice u Viroviticu.