Državni inspektorat zatvorio Jedinicu intenzivnog liječenja neonatologije na Svetom duhu

Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata privremeno je zatvorila Jedinicu intenzivnog liječenja Odjela neonatologije Kliničke bolnice Sveti duh s ciljem osiguranja sprečavanja širenja enterovirusne infekcije potvrđene kod dvoje novorođenčadi. Trenutno je stanje tih beba stabilno.

-Sve rodilje kod kojih to bude izvedivo a očekuju porod prije 34. tjedna trudnoće ili kod kojih se očćekuje potreba za liječenjem u Jedinici intenzivnog liječenja bit će, s plodom "in utero", upućene u druga dva zagrebačka rodilišta, o čemu smo ih obvijestili. Kolege u KBC Zagreb i KBC Sestre milosrdnice zamolili smo također da, u slučaju da dođe do porođaja djeteta koje će zahtijevati liječenje u Jedinici intenzivnog liječenja, prihvate novorođenu djecu - prijavili su sa Svetog duha resornom Ministarstvu.

