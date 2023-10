Državni inspektorat utvrđuje uzrok pojave afričke svinjske kuge u OBŽ

Osječko-baranjska županija očekuje daljnje upute Ministarstva poljoprivrede za suzbijanje afričke svinjske kuge (ASK), a Državni inspektorat tijekom dana će obići tri OPG-a na području općine Semeljci na kojima je potvrđen virus, kako bi se utvrdilo kako je došlo do zaraze. Istaknuto je to u petak na koordinaciji predstavnika županijske uprave s čelnicima gradova i općina i predstavnicima nadležnih inspekcija.

Dožupan Mato Lukić izvijestio je kako su na tri OPG-a do sada eutanazirane 53 svinje, a policija i civilna zaštita kontroliraju kako se promet mesa ne bi odvijao izvan te općine. Rekao je kako se tijekom dana očekuje nova uredba Ministarstva poljoprivrede o načinu i opsegu eutanaziranja svinja, a ako se zaraza pojavi i u drugim općinama uspostavit će se dodatne kontrole prometa mesa.

Pročelnik županijskog Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj Romeo Jukić poručio je kako se mora shvatiti ozbiljnost situacije, jer u županiji ima 3.918 proizvođača u kategorijama 0,1, i 2, koji nisu podigli biosigurnosne mjere i koji drže 37 tisuća svinja. Ističe kako je na području općine Semeljci, gdje je oko 14 tisuća svinja, do daljnjeg zabranjeno klanje i promet mesa u svim kategorijama objekata, a očekuje se da bi to moglo biti zabranjeno i u susjednim općinama, dok traju mjere nadzora.

Za velike proizvođače u općini Semeljci to je velik problem, jer nema trgovanja, a svinje se moraju i dalje hraniti. Želimo sačuvati proizvodnju, ali neke mjere se moraju poduzeti, rekao je Jukić dodavši kako za sada nema novih slučajeva sumnje na virus ASK-a. Izvijestio da su predstavnici Državnog inspektorata došli ispitati kako je došlo do zaraze te koji su mogući izvori, kako bi se procijenila opasnost od mogućeg daljnjeg širenja. Ispitat će sigurnosne mjere na gospodarstvima, jer u većini slučajeva uzrok zaraze je ljudski faktor, dodao je Jukić.

Načelnik Stožera Civilne zaštite Općine Semeljci Mirko Miladinović ocijenio je kako je bilo pitanje dana kada će se zaraza dogoditi, jer je to rubna općina s Vukovarsko-srijemskom županijom, u kojoj se ASK ranije pojavio. U pitanju su tri OPG-a koja su držala svinje za vlastite potrebe. Poduzeli smo sve mjere u dogovoru sa županijskim stožerom i čekamo nove upute Ministarstva i Državnog inspektorata, rekao je Miladinović.

