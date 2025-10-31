Državljanina Srbije tražili zbog teških zločina, naša policija mu stala na kraj

Istarska policija u srijedu poslijepodne u Decumanovoj ulici u Poreču uhitila je 46-godišnjeg državljanina Srbije, za kojim je Češka raspisala europski uhidbeni nalog zbog pokušaja ubojstva i zlouporabe droga, izvijestila je policija u petak. U policiji kažu da su njihovi službenici operativnim radom na terenu došli do saznanja o kretanju 46-godišnjeg državljanina Srbije, a prilikom policijskog postupanja muškarac je, kako bi izbjegao privođenje, dao lažne podatke, odnosno ustupio im je tuđe podatke kao svoje. Kod sebe nije imao ni jedan dokument s fotografijom, ali je usporedbom otisaka papilarnih linija potvrđeno da se radi upravo o traženom bjeguncu.

Radi prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, odnosno zbog upotrebe tuđih podataka, policija će protiv 46-godišnjaka podnijeti optužni prijedlog nadležnom sudu. Budući da je muškarac kod sebe imao i dvije vrećice s ukupno 1,7 grama kokaina, policija će optužni prijedlog podnijeti i radi prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, kao i zbog prekršaja iz Zakona o strancima, s obzirom da kod sebe nije imao dokument s fotografijom. Uhićeni je u četvrtak priveden pritvorskom nadzorniku, dok će tijekom dana biti prebačen na Županijski sud u Puli radi pokretanja ekstradicijskog postupka.