#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
USPJEŠNA AKCIJA

Državljanina Srbije tražili zbog teških zločina, naša policija mu stala na kraj

policija traka
Igor Kralj/PIXSELL/Ilustracija
VL
Autor
Daniele Sponza/Hina
31.10.2025.
u 16:27

U policiji kažu da su njihovi službenici operativnim radom na terenu došli do saznanja o kretanju 46-godišnjeg državljanina Srbije, a prilikom policijskog postupanja muškarac je, kako bi izbjegao privođenje, dao lažne podatke, odnosno ustupio im je tuđe podatke kao svoje.

Istarska policija u srijedu poslijepodne u Decumanovoj ulici u Poreču uhitila je 46-godišnjeg državljanina Srbije, za kojim je Češka raspisala europski uhidbeni nalog zbog pokušaja ubojstva i zlouporabe droga, izvijestila je policija u petak. U policiji kažu da su njihovi službenici operativnim radom na terenu došli do saznanja o kretanju 46-godišnjeg državljanina Srbije, a prilikom policijskog postupanja muškarac je, kako bi izbjegao privođenje, dao lažne podatke, odnosno ustupio im je tuđe podatke kao svoje. Kod sebe nije imao ni jedan dokument s fotografijom, ali je usporedbom otisaka papilarnih linija potvrđeno da se radi upravo o traženom bjeguncu. 

Radi prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, odnosno zbog upotrebe tuđih podataka, policija će protiv 46-godišnjaka podnijeti optužni prijedlog nadležnom sudu. Budući da je muškarac kod sebe imao i dvije vrećice s ukupno 1,7 grama kokaina, policija će optužni prijedlog podnijeti i radi prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, kao i zbog prekršaja iz Zakona o strancima, s obzirom da kod sebe nije imao dokument s fotografijom. Uhićeni je u četvrtak priveden pritvorskom nadzorniku, dok će tijekom dana biti prebačen na Županijski sud u Puli radi pokretanja ekstradicijskog postupka.

FOTO Zaprešićki “Breaking Bad”: Uhićen 33-godišnjak, u kući mu našli drogu, vakuumirke i opremu za pakiranje
policija traka
1/5
Ključne riječi
bjegunac policija Kokain Srbija Poreč

