Država ulaže 1,7 milijardi kuna u 5G?

Je li moguće da Hrvatska u roku od dvije godine ima 5G, odnosno petu generaciju mobilnih mreža i superbrzi internet? Ako je suditi prema riječima Darka Horvata, ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta, koje je podijelio s nama u nedavnom intervjuu za Večernji list, vlast je nadomak odluke da investira upravo u 5G mrežu.

– Ponudio sam model koji bi mogao biti akcelerator u brzini uvođenja 5G servisa u Hrvatskoj. Kada bi se mene pitalo, ja bih ukupnu koncesijsku naknadu koju plaćaju operatori usmjerio u investiciju u razdoblju od barem dvije godine. Država u ovom trenutku od koncesijskih naknada uprihodi oko 850 milijuna kuna. Ako mi investiramo 850 milijuna, a oni barem dvostruko više, to znači da je u dvije godine izgrađena mreža – izračunao je Darko Horvat te dodao: – Svjesni smo činjenice da su ulaganja u 5G mrežu za operatore ogromna, stoga im država može izići u susret tako da im smanji udio koncesijske naknade, što bi se transferiralo u onaj investicijski kapital za izgradnju potrebnog broja baznih stanica kako bi se pružilo uslugu ne samo građanima već velikim dijelom i gospodarstvu.

– 5G prvenstveno stavlja na stol horizontalnu pokrivenost koja bi onima koje zovemo da dođu investirati u Hrvatsku trebala pružiti uvjete za visokotehnološke, automatizirane i robotizirane tvornice. Mi se u jednom trenutku moramo odrediti – želimo li to ili ne želimo. Ako želimo, to moramo napraviti što je brže moguće i država mora pronaći model kako pomoći operatorima – naglašava Darko Horvat.

Pitali smo operatore što misle o ministrovu prijedlogu, koliko bi ubrzao proces prelaska na 5G napredne mobilne mreže. I u Hrvatskom telekomu i u A1 (prije poznatom kao Vipnet) prijedlog ocjenjuju pozitivnim jer smatraju da razvoj digitalne infrastrukture, u koji spadaju i optika i 5G, treba biti strateška odrednica za državu. Stoga ih, kažu iz obje kompanije, raduje da je to prepoznato.

Smanjiti neporezna davanja

– U toj inicijativi vrlo je važno osigurati kontinuirani dijalog javnog i privatnog sektora. Naime, dizajn 5G mreže zahtijeva investicije u transportnu optičku mrežu, radijsku mrežu te radijske frekvencije. Pri tome, ulaganja u radijske frekvencije čine najveći dio. Trenutačno operatori plaćaju više od 250 milijuna kuna godišnje za korištenje radijskih frekvencija. Nove frekvencije koje bi se koristile za 5G (3500 MHz i 700 MHz) operatore bi dodatno koštale, prema trenutačnim cijenama 144 milijuna kuna. Stoga bi oslobađanje od plaćanja naknada za korištenje radijskih frekvencija, prema našoj procjeni, omogućilo ubrzanu gradnju 5G mreže te postizanje do 30 posto većeg populacijskog pokrivanja do 2024. u odnosu na ono koje bi bilo realizirano uz sadašnji planirani investicijski ciklus – glasi objašnjenje iz A1.

U HT-u pak ističu da država najviše može pomoći smanjivanjem neporeznih davanja u formi cijena radiofrekvencijskog spektra i naknada za pravo puta.

Usto, dodaju iz HT-a, 5G je jedna od komponenti digitalne infrastrukture, ali nije jedina niti nužno dovoljna. Potrebna je i optička infrastruktura kao i cloud infrastruktura. Cjelovita infrastrukturna priča pridonijet će razvoju digitalne ekonomije kao i rastu konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

Kako ističu u A1, već je nedavno regulatorno smanjenje naknada za korištenje frekvencije omogućilo dodatna ulaganja u razvoj i mrežne kapacitete, a time i usluge za krajnje korisnike.

Malo tržište zahtjevne konfiguracije

U HAKOM-u, telekom-regulatoru, tvrde da je dobro što država želi osloboditi prostor za ulaganja.

– Načelno podržavamo olakšavanje obveza operatorima u početku izgradnje. To je ekvivalentno mjerama koje rasterećuju investitore u bilo kojem drugom području putem, primjerice, oslobađanja od nekih vrsta poreza. Osim toga, otkad su naknade za radiofrekvencijski spektar vraćene na razine iz 2012., znatno su povećana ulaganja u mobilne mreže te je dodijeljeno još novog RF spektra – poručuju iz HAKOM-a te dodaju: – Ministar Horvat je na dobrom tragu, ali prijedlog treba razraditi, posebno s ministrom financija. To se odnosi na umanjenje postojećih naknada jer nove naknade ionako nisu planirane u proračunu i bile bi „bonus“. Osim toga, operatori su dijelovi velikih međunarodnih grupa koje novac radije usmjeravaju tamo gdje je brži povrat, a to sigurno nije Hrvatska kao malo, a za pokrivanje zahtjevno tržište. Konačni prijedlog vladine “investicije” utjecat će i na način i vrstu dodjele novog radiofrekvencijskog spektra, ocjena je HAKOM-a koji će u sljedećem razdoblju dodatno bistriti prijedloge s operatorima i kroz Hrvatsku udrugu poslodavaca.

Kako bi cijeli prelazak na 5G uistinu bio moguć, osim novčane stimulacije, valja uskladiti i niz propisa i odredbi iz nadležnosti ministarstava graditeljstva i zdravstva u kontekstu dozvola za postavljanje i gradnju baznih stanica. Tu je i dio koji pripada u nadležnost Ministarstva prometa i infrastrukture i novca iz EU fondova za gradnju agregacijske mreže i pristupne optičke mreže, koji je u dugotrajnom procesu i uvelike kasni.

No, kako je i kazao ministar Horvat, valja samo odlučiti želimo li ili ne prosperitetno i tehnološki napredno društvo. Hoće li on posložiti sve dionike u istu ciljnu ravninu ili će sve zajedno završiti u domenama želja, vidjet će se, i to vrlo skoro.