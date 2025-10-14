Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 44
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
OTVOREN NATJEČAJ

Država sufinancira kupnju: Evo tko može dobiti i do 90 000 eura za električno vozilo

Zagreb: Renault 5
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Marina Bujan/Hina
14.10.2025.
u 09:27

Jedan prijavitelj može podnijeti zahtjev za jedno ili više energetski učinkovitih vozila, s maksimalnim iznosom sufinanciranja od 90.000 eura, kaže se u priopćenju Fonda.

Podnošenje prijava na javni poziv za sufinanciranje električnih vozila i vozila na vodik koji provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost počinje od srijede 15. listopada u 9 sati, na raspolaganju je 21,2 milijuna eura, a namijenjena su poduzećima i obrtnicima. Za vozila L kategorije – mopede, motocikle i četverocikle – bit će moguće dobiti do 2500 eura po vozilu. 

Za osobna i laka gospodarska vozila (kategorije M1 i N1) dostupno je do 9000 eura, odnosno do 40 posto vrijednosti vozila, pri čemu cijena vozila za kategorije L1 – L7 i M1 ne smije biti viša od 50.000 eura bez PDV-a. I kategorije vozila M2, M3, N2 i N3 također će se sufinancirati do 40 posto njihove vrijednosti ili maksimalno 90.000 eura. Osim električnih vozila, moguće je sufinancirati i vozila na vodik – uključujući teretna vozila i autobuse.

Jedan prijavitelj može podnijeti zahtjev za jedno ili više energetski učinkovitih vozila, s maksimalnim iznosom sufinanciranja od 90.000 eura, kaže se u priopćenju Fonda. Prijave se podnose isključivo elektronički putem sustava eFZOEU, korištenjem vjerodajnice sustava NIAS. U ime poduzeća ili obrta prijavu može podnijeti i opunomoćenik, koji mora imati punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika.

Uplata predujma za kupnju vozila priznaje se od 1. siječnja ove godine, dok trošak kupnje i plaćanja vozila mora biti nakon 8. kolovoza 2025. Rok za realizaciju kupnje vozila je do 31. svibnja 2026. Svi uvjeti i potrebna dokumentacija objavljeni su na mrežnim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – www.fzoeu.hr

Program poticanja energetski učinkovitih vozila namijenjen pravnim osobama i obrtnicima Fond provodi u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, a sredstva su osigurana kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. U Fondu napominju da poduzeća/obrti registrirani za cestovni prijevoz robe ili taksi usluge nisu obuhvaćena ovim pozivom. Za te djelatnosti Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije do konca godine priprema poseban program u vrijednosti od 45 milijuna eura, financiran iz Modernizacijskog fonda. Ističu kako su zadnjih pet godina u sklopu prijašnjih programa sufinancirali nabavu oko 7100 energetski učinkovitih vozila.

FOTO Ovo su 7 najbržih borbenih aviona na svijetu: Neki gotovo dosežu hipersoničnu brzinu
Zagreb: Renault 5
1/17
Ključne riječi
Fond za zaštitu okoliša sufinanciranje električna vozila

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još