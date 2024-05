Država mora platiti 398 eura jer je vuk ubio psa, a da je ubijen vuk odšteta je 5312 eura

Vlasniku psa kojeg je u dalmatinskom zaleđu usmrtio vuk dosuđeno je 398 eura odštete od Republike Hrvatske, ali kako je tražio 5309 eura, morat će državi za troškove postupka koji se obračunavaju prema uspjehu u parnici, platiti 1700 eura troškova. Tako ispada da je unaoč dobivenom sporu financijski na gubitku, iako se na dosuđeni iznos od listopada 2018. kad je podnesena tužba obračunavaju i zatezne kamate.

Inače, vlasniku psa je za pokušaja nagodbe u ožujku 2017. nuđeno današnjih oko 300 eura (2250 kuna), ali on je to odbio jer je Pravilnikom o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom nad zaštićenom životinjom propisana naknada od 5312 eura (40.000 kuna). Stoga je on od Općinskog državnog odvjetništva u Splitu tražio isti iznos odštete za svoga psa, koliko bi država tražila za nedopuštenu likvidaciju vuka.

Ali, zastupnik države pozvao se na Pravilnik koji regulira situaciju kad zaštićena životinja počini štetu pa je ustvrdio da je odštetnim cjenikom za usmrćenog psa propisana naknada od 93 do 398 eura. Ministarstvo zaštite okoliša vlasniku je ponudio 25 posto manje od maksimalno mogućeg iznosa, 299 eura, jer su uzeli u obzir da pas nije bio čuvan na odgovarajući način.

Provedeno je i kinološko vještačenje, a vlasnik psa predlagao je i svoje psihijatrijsko vještačenje jer je gubitak psa za njega bio bolan. Trpio je štetu i za barem dvije godine lova u kojem je koristio psa. Ali, sud taj dio zahtjeva za naknadom neimovinske štete te izgubljene koristi nije uzeo u obzir jer je predlažući mirno rješenje spora zahtijevao isključivo naknadu imovinske štete za usmrćenog psa. Prema rodovnici dvogodišnji pas je bio pasmine Slovački kopov. Pas je bio na lancu dugom 10 metara u kućici pored neograđenog vinograda gdje je čuvao grožđe od divljih svinja. Prema kriterijima uz Odštetni cjenik psi noću moraju biti zatvoreni u prikladne boksove, staju ili tor s ogradom od minimalno 1,8 metara.

Po ocjeni sutkinje mr.sc. Zrinke Tironi u Općinskom sudu u Splitu vlasnik nije čuvao psa kako je trebao, ali u kriterijima nije određeno da će se naknada štete umanjiti za 25 % ako pas nije čuvan na odgovarajući način. Stoga je presudila da vlasnik ima pravo na propisanu maksimalnu odštetu od 398,17 eura. Naime, kriterij za smanjenje naknade bio je propisan za stoku, a taj dodatni kriterij za pse koji je uvelo ministarstvo tada još nije stupio na snagu. Argument o tržišnoj cijeni psa od 30.000 kuna (3984 eura) sutkinja je odbacila jer se primjenjuje propisani Odštetni cjenik. Ipak, sutkinja je napomenula da je veterinarski vještak vrijednost psa procijenio 400 eura.

